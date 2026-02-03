El Código de Tránsito establece que los ocupantes de asientos traseros también deben usar cinturón de seguridad en vehículos fabricados a partir de 2024.

Los pasajeros de las sillas traseras deben utilizar el cinturón en vehículos fabricados a partir de 2024. Foto: Getty Images

El incumplimiento de esta norma ya ha generado miles de comparendos y expone a sanciones económicas y a riesgos graves para la vida.

Aunque para muchos sigue siendo un detalle menor, viajar en los asientos traseros sin cinturón de seguridad es una infracción sancionable en Colombia.

La norma está vigente desde hace años, pero sigue siendo una de las multas menos conocidas por los ciudadanos y una de las que más se impone en las vías de Bogotá.

Según el Código Nacional de Tránsito, no usar el cinturón de seguridad constituye el comparendo C06 y, en el caso de los ocupantes de los asientos traseros, la obligación aplica para vehículos fabricados a partir del año 2004, y la sanción económica asciende a $633.200 pesos.

Miles de sanciones por una norma que pocos recuerdan

Con corte al 28 de septiembre de 2025, las autoridades registraron 8.712 comparendos por esta infracción en la capital. El 81 % de las multas se impuso a automóviles, camionetas y camperos, seguido de camiones y tractocamiones (12 %) y buses o busetas (7 %).

Las localidades donde más se sanciona esta conducta son: Suba (17 %).

Comparendo policía de tránsito Bogotá Foto: Guillermo Torres /Semana

Kennedy (15 %).

Fontibón (9 %).

Engativá (8 %)

Puente Aranda (7 %).

El riesgo va mucho más allá del dinero

Expertos en seguridad vial advierten que el problema no es solo económico. Ir sin cinturón en los asientos traseros puede ser letal, incluso a baja velocidad.

Laura Vanessa Rodríguez, terapeuta ocupacional de la Universidad Manuela Beltrán, explicó que el cinturón es un elemento básico de protección personal dentro del vehículo.

“En seguridad vial, el cinturón es un elemento de protección personal y al no utilizarlo existe un alto riesgo de lesiones graves o mortales en una colisión o un frenado brusco”, señaló.

La experta advirtió que el impacto no solo afecta a quien va sin cinturón, sino también a los demás ocupantes.

“El conductor y el copiloto pueden salir proyectados contra el parabrisas o el tablero, pero los ocupantes de los asientos traseros tienen un alto riesgo de impacto interno, incluso si el vehículo se desplaza a baja velocidad. El cuerpo se mueve violentamente por la inercia y el cinturón distribuye la fuerza del impacto; sin él, el daño en las estructuras físicas puede ser muy grave”, explicó.

Las personas que no usaban el cinturón de seguridad resultaron heridas. Foto: Getty Images

Lo que dice la evidencia internacional

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda estas advertencias con cifras contundentes: