Especial Aviación

De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo

La red aeroportuaria del país todavía se queda corta frente al crecimiento en pasajeros y rutas aéreas. El promedio de avance de la mayoría de obras no supera el 2 por ciento.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 5:00 p. m.
Oinac avanza en un plan que incluirá un nuevo edificio internacional, 330 plazas adicionales de parqueo y cuatro nuevas posiciones de parqueo para aviones.
Oinac avanza en un plan que incluirá un nuevo edificio internacional, 330 plazas adicionales de parqueo y cuatro nuevas posiciones de parqueo para aviones. Foto: Oinac - API

Más de Contenido en colaboración

ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora”

Aunque la insolvencia es legítima y necesaria para quienes enfrentan dificultades reales, no es una estrategia para eludir las obligaciones.

¿En qué casos puede acogerse a la insolvencia económica? Estas son las recomendaciones de Asobancaria

Claro - API

Claro, la mejor red móvil del país, según la firma Ookla. ¿Cómo lo logró?

Tras más de 15 años de experiencia en el sector privado, Elizabeth Parra busca que la propiedad horizontal tenga representación directa en el Congreso.

Elizabeth Parra quiere ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso: sus propuestas a la Cámara por Bogotá

Para Stock Keeper, crecer no es vender más: es estar preparados para atender una demanda mayor sin sacrificiar servicio ni calidad.

Desde Colombia esta compañía garantiza que no se retrasen los vuelos en más de 300 aeropuertos del mundo

Según Efraín Cepeda, con la Gira Azul ha podido comprobar que después del 8 de marzo tendrán un partido triunfante.

“Vamos a entregar un Partido Conservador triunfante el 8 de marzo”: Efraín Cepeda revela sus cálculos para las próximas elecciones

Hoy, Helicol tiene una flota de ocho helicópteros bimotores que, sumados a las aeronaves de su red de aliados, alcanzan un total de 22 equipos distribuidos en todo el país.

¿Moverse en helicóptero por Colombia? Esta empresa ofrece vuelos chárter a buen precio: “Pueden salir igual que un taxi”

Avianca - API

Más rutas, más desarrollo: así conecta Avianca a Colombia con nuevas oportunidades económicas

Diego Fran Ariza, candidato del Partido de la U a la Cámara de Representantes por Santander.

El plan de Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara por Santander, para impulsar la región: “Exigimos justicia. Santander está en cuidados intensivos”