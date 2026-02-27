Especial Aviación
De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo
La red aeroportuaria del país todavía se queda corta frente al crecimiento en pasajeros y rutas aéreas. El promedio de avance de la mayoría de obras no supera el 2 por ciento.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
27 de febrero de 2026, 5:00 p. m.
Oinac avanza en un plan que incluirá un nuevo edificio internacional, 330 plazas adicionales de parqueo y cuatro nuevas posiciones de parqueo para aviones. Foto: Oinac - API