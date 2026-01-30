NACIÓN

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

La obra inició con la ampliación de 1.880 m2 de la fachada y hall principal.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 8:04 p. m.
Así quedaría la ampliación
Así quedaría la ampliación Foto: Suministrado a SEMANA.

Este viernes, 30 de enero, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) dieron a conocer el plan de obras que modernizará y ampliará la terminal aérea, clave para el Caribe colombiano. El objetivo de estas obras es mejorar la infraestructura, así como el confort y la experiencia de los pasajeros nacionales y extranjeros.

Además, indicaron que el plan contempla tres fases, relacionadas con las adecuaciones en la fachada y el hall principal. Esto incluye el desplazamiento de la vía, lo que provocará el cierre de los dos carriles del costado derecho de la calle 70A, vía de acceso al aeropuerto.

Panorámica de Cartagena. Foto: Colprensa

Como medida de mitigación, se habilitarán los dos carriles del costado izquierdo para la circulación del transporte público, mientras que los vehículos particulares podrán transitar por dos carriles habilitados dentro del parqueadero de la terminal aérea.

“Este 2026 arrancamos con muy buenas noticias para el Caribe colombiano y pisamos el acelerador para avanzar con las adecuaciones a la infraestructura de la terminal aérea de Cartagena, buscando garantizar la prestación del servicio aéreo y la conectividad aérea para los más de 7,7 millones de visitantes nacionales y extranjeros que al año llegan y salen de la ciudad amurallada”, indicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

