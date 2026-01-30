Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Este viernes, 30 de enero, la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) dieron a conocer el plan de obras que modernizará y ampliará la terminal aérea, clave para el Caribe colombiano. El objetivo de estas obras es mejorar la infraestructura, así como el confort y la experiencia de los pasajeros nacionales y extranjeros.

Además, indicaron que el plan contempla tres fases, relacionadas con las adecuaciones en la fachada y el hall principal. Esto incluye el desplazamiento de la vía, lo que provocará el cierre de los dos carriles del costado derecho de la calle 70A, vía de acceso al aeropuerto.

Panorámica de Cartagena. Foto: Colprensa

Como medida de mitigación, se habilitarán los dos carriles del costado izquierdo para la circulación del transporte público, mientras que los vehículos particulares podrán transitar por dos carriles habilitados dentro del parqueadero de la terminal aérea.

“Este 2026 arrancamos con muy buenas noticias para el Caribe colombiano y pisamos el acelerador para avanzar con las adecuaciones a la infraestructura de la terminal aérea de Cartagena, buscando garantizar la prestación del servicio aéreo y la conectividad aérea para los más de 7,7 millones de visitantes nacionales y extranjeros que al año llegan y salen de la ciudad amurallada”, indicó Óscar Torres, presidente de la ANI.

La ampliación y modernización del aeropuerto está proyectada para ejecutarse en siete meses e incluirá intervenciones en el hall principal, así como la incorporación de una nueva estructura acristalada en la fachada con aislamiento acústico y térmico.

“Tendremos un área de mayor aprovechamiento hacia el interior de la terminal aérea con una dimensión de 1.880 m² aproximadamente, conservando las condiciones de seguridad y calidad exigidas por la normatividad técnica. Lo anterior permitirá que las operaciones al interior del aeropuerto mantengan el nivel óptimo de servicio, conforme a los estándares establecidos internacionalmente”, precisó Christian Carrazana, gerente del aeropuerto.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Foto: OINAC

Estas intervenciones se suman a las adecuaciones que la terminal aérea ya finalizó y puso en funcionamiento hace unos meses, como la instalación de un nuevo sistema de control de acceso automático (conocido como Veripax), la ampliación de la sala de espera y la optimización de los sistemas de ventilación, los cuales mejoran las condiciones ambientales dentro del aeropuerto.