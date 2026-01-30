Bolívar será sede de la Exposición Nacional Equina 2027: esto dijo el gobernador Yamil Arana

En la versión 43 de la Exposición Nacional Equina 2027, el departamento de Bolívar será la sede en 2027. Se trata del evento caballístico más importante de Colombia, que regresa al departamento luego de más de 40 años.

“La postulación se realizó en el mes de diciembre, durante la tercera edición de la Feria AgroBolívar, escenario en el que sesionó la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas), entidad que agrupa a 24 asociaciones del sector equino de distintas regiones del país”, explicaron desde la Gobernación.

En ese espacio se postuló a Arjona como sede, destacando sus fortalezas logísticas, operativas y turísticas. El equipo organizador tuvo en cuenta los nuevos trabajos de ampliación que se adelantan en un moderno escenario en el norte de Bolívar, muy cerca de Cartagena, los cuales contemplan un mayor número de pesebreras y una ampliación de la capacidad para recibir visitantes, garantizando condiciones óptimas para un evento de talla nacional.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar. Foto: Suministrado a SEMANA.

Uno de los factores determinantes para la elección de este municipio, llamado la ‘capital ganadera de Bolívar’, fue la capacidad hotelera conjunta entre Cartagena, Turbaco y Arjona, que supera las 17.000 habitaciones y 70.000 camas, sumada a una robusta oferta gastronómica, turística y de servicios, capaz de atender a los miles de asistentes que se darán cita en esta importante exposición.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, celebró esta designación y destacó su impacto para el desarrollo regional: “Que Arjona haya sido elegida como sede de la Exposición Nacional Equina es una muestra clara de que Bolívar está preparado para grandes eventos. Esta designación traerá desarrollo, empleo y oportunidades para nuestra gente, dinamizará el turismo y la economía no solo de Arjona, sino de los municipios vecinos y de Cartagena. Seguimos trabajando para que Bolívar vuelva a ser protagonista a nivel nacional”.

La realización de la Exposición Nacional Equina 2027 en Arjona representará un importante impulso para la economía local y regional, beneficiando sectores como la hotelería, el transporte, la gastronomía, el comercio y los emprendimientos, al tiempo que consolida a Bolívar como un destino competitivo para la realización de grandes eventos nacionales.