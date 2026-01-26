Cartagena

Cartagena pone en operación hospital Nelson Mandela en Cartagena: pasó de ser un elefante blanco a un moderno edificio

El centro médico atenderá a más de 100 mil personas, aseguraron desde la Alcaldía.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 12:52 a. m.
Nuevo Hospital Nelson Mandela, en Cartagena.
Nuevo Hospital Nelson Mandela, en Cartagena. Foto: Alcaldía de Cartagena

Catorce años pasaron para que los habitantes de Nelson Mandela, ese popular barrio del sur de Cartagena, dejaran de ver una construcción abandonada y pudieran disfrutar del prometido centro asistencial que se había convertido en elefante blanco.

Este lunes, 26 de enero, el alcalde Dumek Turbay entregó para su inicio de operación el Hospital de Nelson Mandela.

Según la Alcaldía de la Heroica, el moderno centro asistencial de 1.970 metros cuadrados cuenta con servicios de hospitalización, urgencias, sala de parto, promoción y prevención, odontología e imágenes diagnósticas.

“Nuestro propósito es trascender y, con el hospital, nos damos cuenta de que sí podemos hacerlo. La unión hace la fuerza y no es un logro solo de nosotros, es también de la comunidad. A la comunidad de Nelson Mandela nunca la escucharon, le bajaban los brazos, no eran dignificados y, entre lamento, lágrimas, desidia y desespero, nosotros llegamos a salvar a este hospital, este elefante blanco que se había prometido en algún momento; pero nunca se había cumplido y hoy estamos aquí, cumpliendo”, expresó el alcalde Turbay.

Así lució por años el abandonado hospital Nelson Mandela, que este 26 de enero entró en operación. Foto: Alcaldía de Cartagena



