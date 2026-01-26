Catorce años pasaron para que los habitantes de Nelson Mandela, ese popular barrio del sur de Cartagena, dejaran de ver una construcción abandonada y pudieran disfrutar del prometido centro asistencial que se había convertido en elefante blanco.

Este lunes, 26 de enero, el alcalde Dumek Turbay entregó para su inicio de operación el Hospital de Nelson Mandela.

Según la Alcaldía de la Heroica, el moderno centro asistencial de 1.970 metros cuadrados cuenta con servicios de hospitalización, urgencias, sala de parto, promoción y prevención, odontología e imágenes diagnósticas.

“Nuestro propósito es trascender y, con el hospital, nos damos cuenta de que sí podemos hacerlo. La unión hace la fuerza y no es un logro solo de nosotros, es también de la comunidad. A la comunidad de Nelson Mandela nunca la escucharon, le bajaban los brazos, no eran dignificados y, entre lamento, lágrimas, desidia y desespero, nosotros llegamos a salvar a este hospital, este elefante blanco que se había prometido en algún momento; pero nunca se había cumplido y hoy estamos aquí, cumpliendo”, expresó el alcalde Turbay.

Así lució por años el abandonado hospital Nelson Mandela, que este 26 de enero entró en operación. Foto: Alcaldía de Cartagena

Para el funcionamiento del centro médico, la Alcaldía invirtió 29’809.449.066 pesos.

“Esto es de la comunidad, para la comunidad, es un logro, es un mensaje de confianza y de esperanza de que lo que se propone en la Alcaldía, que gobierna con el oído, sí se cumple. Pues nos esmeramos para que la comunidad, el cartagenero, la gente de esta linda ciudad tenga lo mejor. Y lo mejor es donde estamos hoy: en el nuevo hospital de Mandela”, agregó el alcalde.

El edificio de cuatro pisos tendrá en el primer nivel el servicio de urgencias con tres consultorios, una sala de procedimiento y una de reanimación; en el segundo, observación y urgencias con cuatro camas: una de aislado, dos de observación pediátrica y una sala de reanimación; en el tercer piso consulta externa, con ocho consultorios para medicina general, toma de muestra laboratorios y ginecológica, vacunación y odontología; y en el último nivel cuenta con hospitalización para adultos y pediatría, con dos camas adultos y una pediátrica, además de una sala de parto (trabajo de parto y recuperación), con dos camas.

La administración del Nelson Mandela estará a cargo de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital Local Cartagena de Indias.

Rafael Navarro, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), manifestó: “Desde el Dadis se designó un equipo de profesionales encargado de realizar seguimiento diario a la obra, en cumplimiento a la instrucción del alcalde, Dumek Turbay Paz. Hicimos realidad toda la oferta institucional y garantizamos a los usuarios espacios dignos, accesibles y adecuados para la atención en salud”.