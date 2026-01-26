Lo que le dijo Salvo Basile al alcalde Dumek Turbay sobre su muerte en Cartagena: “Con una pepa de mango”

Este lunes, 26 de enero, se conoció la noticia sobre la muerte de Salvo Basile, el actor italiano que se enamoró de Cartagena y quien era amante de la actuación, pero también del encanto que tiene la capital de Bolívar.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por medio de cuenta en la red social X, dio a conocer lo que le dijo Basile en alguna oportunidad sobre su muerte, que iba a ser en el Caribe y justo así pasó.

“El ‘Italiano más cartagenero’ de todos, el gran Salvo Basile, falleció esta madrugada. Llegó a #Cartagena en el 68 y aquí se quedó. En alguna oportunidad dijo que Cartagena era la ciudad donde iba a morir y ‘donde me van a enterrar con una pepa de mango entre las piernas’”, dijo el mandatario local.

Asimismo, Turbay se despidió de este gran artista con estas palabras: “Buen viaje, mi hermano. Solidaridad y condolencias a su señora esposa, hijos, familiares, colegas y amigos”.

“Figura emblemática”: con palabras de homenaje, el FICCI destaca la huella humana y artística de Salvo Basile

Aissa Guerrero, una residente de Cartagena, dijo en la red social cómo lo recordaba: “Dios lo necesitaba. Lo veía caminar por la Heroica. Mi tierra lo acogió con cariño. Adiós, Salvo Basile. Mis más sinceras condolencias a sus amigos y familiares”.

Nació en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, construyendo una sólida imagen en el teatro, cine y televisión. Llegó a Cartagena en noviembre de 1968, dándole un giro a su realidad personal y profesional.

El europeo comenzó desempeñándose como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo para la cinta titulada Quemada, la cual se estrenó en 1969 y contaba con el protagónico de Marlon Brando. Según recoge Caracol Radio, el artista, en alguna oportunidad, indicó que esta ciudad sería el lugar donde iba a morir y “donde lo iban a enterrar con una pepa de mando entre las piernas”.

Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

Su voz, su tono, su talento y su rostro formaron parte de grandes producciones, al punto de que el público colombiano lo acogió por su inolvidable forma de dar vida a los personajes. Gran parte de su recorrido se centró en La mujer en el espejo, Pobre Pablo, Las noches de Luciana, Prisioneros del amor, Au cosita, linda, mamá y Nostromo, miniserie que fue nominada a los premios ALMA.

Según el periódico El Universal, Salvo Basile se flechó de la cartagenera Jackeline Lemaitre, quien se convertiría en el amor de su vida.