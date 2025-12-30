Cartagena

Cartagena dice adiós a los coches tirados por caballos. Estrenan la primera flota de carrozas 100% eléctricas

Se trata de 24 vehículos que estarán al servicio turístico.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 1:04 a. m.
Comienan a funcionar los coches eléctricos que reemplazarán a las carrozas tiradas por caballos en Cartagena.
Comienan a funcionar los coches eléctricos que reemplazarán a las carrozas tiradas por caballos en Cartagena. Foto: Alcaldía de Cartagena

Elalcalde de Cartagena, Dumek Turbay, puso en operación este martes, 30 de diciembre, el sistema integrado de servicios turísticos o coches 100 % eléctricos, que con 24 vehículos sustituirán a los coches jalados por caballos que circulaban en el Centro Histórico.

“Este logro es el inicio de una era de transformación en la movilidad turística de la ciudad, la cual integra tres componentes: turismo sostenible, movilidad con energías limpias y bienestar animal”, señalaron desde la Alcaldía de Cartagena.

De esta manera, Cartagena se convierte en una ciudad pionera en el mundo en implementar un sistema completo de carrozas 100% eléctricas, lo que le permite ser un destino más competitivo en el sector turismo.

Los coches usan energía solar para abastecer la estación, que cargará las baterías de los coches. No generan emisiones de gas para funcionar y sustituyen 120 equinos.

“Esta es una deuda histórica en Cartagena. Hace muchos años que tanto locales como visitantes rechazan el maltrato animal que deriva del uso de caballos en coches turísticos. Vivimos en una ciudad con un clima altamente cálido, donde el pavimento les quemaba los lomos cuando se caen del cansancio, tras arduas jornadas de trabajo”, dijo el alcalde Dumek Turbay.

Además, destacó: “Los tiempos cambian y gracias a Dios que las sociedades avanzan en cuanto a modernidad, conciencia ambiental, protección animal y sostenibilidad. Muchos ciudadanos exigían la transición hace años; los turistas expresaban su desprecio en redes sociales; muchos ciudadanos expresaban su arrepentimiento porque alguna vez se montaron en carruajes con equinos y hay mucha legalidad que exige a los gobiernos locales y regionales a adelantar procesos de sustitución de vehículos de Tracción Animal”.

Video | Caballo de una carretilla se desploma por cansancio en Cartagena

“Sin duda alguna, estamos marcando un antes y un después en la movilidad turística y sostenible de la ciudad, en aras de preservar los derechos de los animales”, puntualizó el mandatario.

Los vehículos contarán con un sistema de monitoreo satelital (GPS), batería intercambiable, modalidad Eco-Smarth Movility (silencioso y libre de emisiones).

Este es un proyecto único en el mundo, pues aunque en otros países hay coches eléctricos, nunca he visto uno así de integral y ambicioso; más cuando se han sorteado tantos obstáculos, controversias y demás con voluntad política y decisión social por los animales. Por eso, estoy seguro, este proceso será un referente continental y mundial”, indicó Turbay.

¿Qué pasará con los caballos?

Desde Cartagena aseguraron que se asumirá la adquisición de los caballos, garantizando su protección y desvinculación de actividades que puedan afectar su bienestar. Los animales serán incorporados a un programa de adopción, que busca condiciones adecuadas de cuidado y una tenencia digna.

