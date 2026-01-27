La ciudad de Cartagena, en Bolívar, sigue siendo epicentro de grandes eventos gremiales, pero también sociales. En los últimos días se conoció sobre un matrimonio entre una ciudadana colombiana y un hombre de nacionalidad india que unieron sus vidas mediante el matrimonio.

Por medio de las redes sociales se han conocido videos de la celebración que ha causado todo tipo de reacciones. Desde el periódico El Universal, precisaron: “Cartagena se vistió de fiesta internacional y tradición con una boda hindú que tomó las calles del Centro Histórico. Música, color, baile y rituales ancestrales que dejaron boquiabiertos a todos”.

El medio de comunicación cartagenero sostuvo que fueron tres los días de fiestas en la capital de Bolívar: “Tres días de celebración entre saris, tambores y un Baraat inolvidable, donde la cultura india se mezcló con el encanto colonial de la ciudad. Un evento que confirma a Cartagena como uno de los destinos top para bodas de lujo en Latinoamérica”.

Los mejores planes para hacer en Cartagena de Indias: así puede disfrutar de las maravillas de la ciudad

En dicha celebración, se logró ver cómo las personas de nacionalidad extranjera disfrutaron este matrimonio que ha generado todo tipo de comentarios por la magnitud de la fiesta.

Y que en la capital de Bolívar hay varios planes que pueden hacer las personas que llegan a conocer la majestuosidad de la naturaleza, pero también la belleza de la arquitectura colonial.

Explorar los manglares en La Boquilla es una aventura que se realiza en canoa tradicional, permitiendo conectar con la naturaleza mientras se aprende sobre la importancia de estos ecosistemas para el equilibrio ambiental.

Tres planes poco convencionales para disfrutar en Cartagena de Indias

Durante el trayecto, los visitantes pueden disfrutar del avistamiento de aves y observar de cerca la riqueza natural que rodea este lugar. Además, el recorrido brinda la oportunidad de conocer las costumbres de los habitantes de La Boquilla, así como la labor de los pescadores y guardianes locales que trabajan día a día por la conservación de estos valiosos entornos.