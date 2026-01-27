Cartagena

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

La novia es colombiana y el novio, indio.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

27 de enero de 2026, 4:23 p. m.
Centro Histórico de Cartagena, Bolívar.
Centro Histórico de Cartagena, Bolívar. Foto: Sergio Ramírez Corredor - Cortesía.

La ciudad de Cartagena, en Bolívar, sigue siendo epicentro de grandes eventos gremiales, pero también sociales. En los últimos días se conoció sobre un matrimonio entre una ciudadana colombiana y un hombre de nacionalidad india que unieron sus vidas mediante el matrimonio.

Por medio de las redes sociales se han conocido videos de la celebración que ha causado todo tipo de reacciones. Desde el periódico El Universal, precisaron: “Cartagena se vistió de fiesta internacional y tradición con una boda hindú que tomó las calles del Centro Histórico. Música, color, baile y rituales ancestrales que dejaron boquiabiertos a todos”.

El medio de comunicación cartagenero sostuvo que fueron tres los días de fiestas en la capital de Bolívar: “Tres días de celebración entre saris, tambores y un Baraat inolvidable, donde la cultura india se mezcló con el encanto colonial de la ciudad. Un evento que confirma a Cartagena como uno de los destinos top para bodas de lujo en Latinoamérica”.

Los mejores planes para hacer en Cartagena de Indias: así puede disfrutar de las maravillas de la ciudad

En dicha celebración, se logró ver cómo las personas de nacionalidad extranjera disfrutaron este matrimonio que ha generado todo tipo de comentarios por la magnitud de la fiesta.

Gente

¿Karol G y Ovy on the Drums en una relación? Esta es la verdad detrás de las comprometedoras imágenes

Gente

Renzo, de ‘La casa de los famosos’, quedó helado por situación en programa en vivo de RCN; enfrentó delicado tema tras ‘Desafío’

Gente

Exesposa de Luis Alberto Posada habló sobre show que dio el cantante en homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

Gente

Victoria Beckham, pese a estar afectada, vivió importante momento en medio de cruda polémica familiar

Gente

Despedida de Salvo Basile: horario de sus exequias y despedida en Cartagena

Gente

Luis Alfonso dejó contundente mensaje, tras lamentable muerte de Yeison Jiménez: “Nunca salir bravo de la casa”

Gente

Jhon Alex Castaño, de luto por dolorosa pérdida que sufrió tras deceso de Yeison Jiménez; publicó sentido video: “Es muy duro”

Nación

Cartagena pone en operación hospital Nelson Mandela en Cartagena: pasó de ser un elefante blanco a un moderno edificio

Mejor Colombia

Salvo Basile y Cartagena: una historia que va más allá de sus murallas

Cartagena

Lo que le dijo Salvo Basile al alcalde Dumek Turbay sobre su muerte en Cartagena: “Con una pepa de mango”

Y que en la capital de Bolívar hay varios planes que pueden hacer las personas que llegan a conocer la majestuosidad de la naturaleza, pero también la belleza de la arquitectura colonial.

Explorar los manglares en La Boquilla es una aventura que se realiza en canoa tradicional, permitiendo conectar con la naturaleza mientras se aprende sobre la importancia de estos ecosistemas para el equilibrio ambiental.

Tres planes poco convencionales para disfrutar en Cartagena de Indias

Durante el trayecto, los visitantes pueden disfrutar del avistamiento de aves y observar de cerca la riqueza natural que rodea este lugar. Además, el recorrido brinda la oportunidad de conocer las costumbres de los habitantes de La Boquilla, así como la labor de los pescadores y guardianes locales que trabajan día a día por la conservación de estos valiosos entornos.

Más de Gente

Karol G es captada en actitud comprometedora con Ovy On The Drums: la verdad detrás de las fotos.

¿Karol G y Ovy on the Drums en una relación? Esta es la verdad detrás de las comprometedoras imágenes

Centro Histórico de Cartagena, Bolívar.

La boda hindú en Cartagena que duró tres días: así fue la celebración en las calles del Centro Histórico

Renzo Meneses

Renzo, de ‘La casa de los famosos’, quedó helado por situación en programa en vivo de RCN; enfrentó delicado tema tras ‘Desafío’

Katalina y Luis Alberto Posada.

Exesposa de Luis Alberto Posada habló sobre show que dio el cantante en homenaje a Yeison Jiménez: “Personas ardidas”

LONDRES, INGLATERRA - 23 DE NOVIEMBRE: David Beckham y Victoria Beckham asisten a los British Fashion Awards 2015 en el London Coliseum el 23 de noviembre de 2015 en Londres, Inglaterra. (Foto de Anthony Harvey/Getty Images).

Victoria Beckham, pese a estar afectada, vivió importante momento en medio de cruda polémica familiar

Salvo Basile (1940-2026). Foto: cortesía FICCI / A.P.I.

Despedida de Salvo Basile: horario de sus exequias y despedida en Cartagena

El gran gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez

Luis Alfonso dejó contundente mensaje, tras lamentable muerte de Yeison Jiménez: “Nunca salir bravo de la casa”

Podcast Sin Filtro

Jhon Alex Castaño, de luto por dolorosa pérdida que sufrió tras deceso de Yeison Jiménez; publicó sentido video: “Es muy duro”

Niño Prodigio soltó un nuevo horóscopo

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy martes, 27 de enero

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo de este martes 27 de enero, según Nana Calistar

Noticias Destacadas