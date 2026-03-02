Bogotá

ANLA aprobó modificación de licencia para la variante Sopó que beneficiará la movilidad del norte de la Sabana de Bogotá

La intervención contempla el mejoramiento de 5,7 km de vía existente y la construcción de 1,7 km nuevos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

2 de marzo de 2026, 7:21 p. m.
La iniciativa permitirá descongestionar el área urbana de Sopó, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.
La iniciativa permitirá descongestionar el área urbana de Sopó, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial. Foto: ANLA

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó la modificación de la licencia ambiental del proyecto “Construcción de la variante Sopó sectores Aposentos–Tres Esquinas” (Expediente LAV0031-00-2019), ubicado en el sector occidental del municipio de Sopó en Cundinamarca.

Este proyecto vial permitirá conectar la Ruta Nacional 55 o Troncal Central del Norte (Autopista Norte), antes del municipio de Briceño, con la Perimetral de Oriente, en inmediaciones del municipio de Sopó, mejorando la movilidad regional y descongestionando el tránsito en la zona.

La variante Sopó contempla el mejoramiento de 5,7 kilómetros de vía existente, entre la hacienda Aposentos (antigua vía al matadero) y la hacienda La Esperanza–San José, así como la construcción de 1,7 kilómetros de vía nueva entre este último punto y el sector Tres Esquinas.

El proyecto también incluye dos glorietas: una a nivel en la calle 3 Sur del casco urbano de Sopó y otra intersección en el sector Tres Esquinas, donde se realizará el empalme con la Perimetral Oriental de Bogotá (POB).

“El proyecto mejorará la movilidad y la conectividad regional mediante la construcción de una vía alterna que permita descongestionar el tránsito del área urbana de Sopó, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la seguridad vial, optimizando los tiempos de recorrido entre los municipios del norte de la Sabana de Bogotá”, detalló la ANLA.

La intervención contempla el mejoramiento de 5,7 km de vía existente y la construcción de 1,7 km nuevos.
La intervención contempla el mejoramiento de 5,7 km de vía existente y la construcción de 1,7 km nuevos. Foto: ANLA

Para este proyecto, la ANLA estableció medidas de manejo ambiental que buscan prevenir y mitigar los impactos durante la construcción con acciones que protegen los vallados de la zona y los cuerpos de agua que entrecruza, disminución de la intervención de coberturas naturales y acciones que controlan el polvo y el ruido generado durante la ejecución del proyecto.

También se contempla la restauración progresiva de la cobertura vegetal intervenida y programas de rescate y reubicación de fauna, junto con capacitaciones al personal, señalización preventiva y la restricción de actividades nocturnas en zonas ambientalmente sensibles.

“Gracias a las acciones de la ANLA, durante el trámite de evaluación se reajustó el diseño de la glorieta propuesta en el sector de Tres Esquinas, minimizando la afectación predial y los correspondientes impactos socioeconómicos que esta acción podría generar”, dijo la entidad.

Además, se aprobó un Plan de Compensación Ambiental que incluye acciones de rehabilitación ecológica, recuperación ecológica y uso sostenible de 20,19 hectáreas en ecosistemas seminaturales y transformados del Helobioma Altoandino cordillera oriental y el Orobioma Azonal Andino Altoandino cordillera oriental.

La modificación de licencia ambiental tiene como alcance:

  • La optimización del diseño licenciado, generando la menor afectación posible del vallado existente.
  • Mejoramiento de las curvas en algunos sectores de la vía licenciada, con el fin de cumplir las condiciones técnicas de velocidad y seguridad establecidas.
  • Mejoras en el diseño de la intersección ubicada en el sector de Tres Esquinas, disminuyendo el área de intervención.
  • Inclusión una glorieta a nivel ubicada en la calle 3 Sur.
  • Modificación de la estructura del puente localizado sobre la quebrada Padre Jesús.
  • Inclusión de una obra temporal (bypass en la quebrada Padre Jesús) y una vía temporal.
  • Modificación de los accesos licenciados.
  • Inclusión y modificación de obras hidráulicas y canales proyectados.
  • Construcción de dos estructuras tipo pasaganado ubicadas en el sector de vía nueva.
  • Construcción de dos puentes peatonales localizados en las aproximaciones a las intersecciones de la calle 3 Sur y el sector de Tres Esquinas, además del urbanismo asociado a estos.
  • Construcción de muros de acompañamiento para el puente Padre de Jesús, y enlaces de glorieta para el sector Tres Esquinas, incluyendo muros del urbanismo del puente peatonal proyectado en este mismo sector.

