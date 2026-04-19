Preocupación en Colombia por primer caso de viruela símica en variante clado ld: medio de contagio y síntomas del virus

La viruela símica o mpox es una infección viral del género Orthopoxvirus, similar a la viruela humana, que puede ser transmitida de animales a personas (zoonosis).

Ahora, el panorama de la salud pública en Colombia ha dado un giro tras la confirmación este sábado, 18 de abril, del primer paciente afectado por la variante clado Ib del virus mpox en el departamento de Antioquia.

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Este hallazgo, ratificado por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, rompe con la tendencia previa donde solo circulaba el clado II, introduciendo una variante que la comunidad científica internacional vigila de cerca por su agresividad.

Un cambio en la peligrosidad del virus

La llegada del clado Ib no es un evento menor pues existen dos grandes familias del virus: el clado I y el clado II.

Mientras que el clado II fue el responsable del brote global de 2022 y suele ser más leve, el clado I (del cual se deriva el Ib) ha demostrado históricamente ser más severo, con tasas de mortalidad que han llegado hasta el 10 % en ciertas regiones de África, según recoge Medline Plus.

El clado II causó el brote de 2022 y suele ser leve, mientras que el clado I, del que proviene el Ib, ha mostrado mayor gravedad. Foto: Getty Images

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) resalta que esta nueva cepa fue el factor determinante para que la OMS declarara una emergencia internacional en agosto de 2024, debido a su rápida expansión y mayor capacidad de contagio.

Mayo Clinic añade que el clado I no solo es más propenso a causar cuadros clínicos graves: “Tiende a causar una enfermedad más grave con la viruela del mono y está relacionado con más muertes por esta enfermedad”.

¿Cómo se transmite el clado Ib?

El contagio de la viruela símica ocurre principalmente a través del "contacto estrecho “señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), además, detalla en sus hojas informativas que el virus se propaga mediante el contacto piel con piel (como al tocarse o tener relaciones sexuales) y de boca a piel (besos).

También se ha documentado la transmisión al estar “cara a cara”, donde las partículas respiratorias que una persona infectada expulsa al hablar o respirar pueden alcanzar a otros.

También puede transmitirse cara a cara, cuando una persona infectada expulsa partículas al hablar o respirar. Foto: Getty Images

Además del contacto humano directo, existen otras vías de riesgo:

Materiales contaminados: Tocar ropa, sábanas o toallas que hayan estado en contacto con las lesiones de un paciente.

Tocar ropa, sábanas o toallas que hayan estado en contacto con las lesiones de un paciente. Transmisión materno-fetal: La OPS/OMS confirman que el virus puede traspasar la placenta durante el embarazo o transmitirse al bebé durante el parto.

La confirman que el virus puede traspasar la placenta durante el embarazo o transmitirse al bebé durante el parto. Contacto animal: Aunque el reservorio natural es incierto, el contacto con animales infectados (mordeduras o manipulación de carne silvestre) sigue siendo una vía de entrada del virus al humano.

Síntomas y evolución de la enfermedad

La detección temprana es fundamental, de acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas suelen manifestarse dentro de los 21 días posteriores a la exposición. El proceso suele comenzar con un malestar generalizado similar a una gripe fuerte:

Fase inicial: Fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y, un signo muy característico, la inflamación de los ganglios linfáticos. Aparición del sarpullido: Entre 1 y 4 días después de la fiebre, surgen las lesiones cutáneas. Estas suelen empezar en la cara o las manos y extenderse al resto del cuerpo, incluyendo zonas genitales y la boca. Evolución de las lesiones: La OMS explica que las manchas planas se transforman en ampollas con líquido que luego se llenan de pus, forman costras y finalmente se caen.

De acuerdo con al duración de la enfermedad, la OMS resalta que: “acostumbran a durar de 2 a 4 semanas, pero pueden prolongarse en las personas con un sistema inmunitario debilitado”, asimismo, una persona deja de ser contagiosa únicamente cuando todas las costras han desaparecido y se ha renovado la piel por completo.

“Si tienes la viruela del mono, quédate en casa y permanece aislado de las personas y mascotas con las que convivas hasta que el sarpullido y las costras sanen”, aclara la Clínica Mayo.

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Poblaciones vulnerables y prevención

La evidencia científica indica que el clado Ib afecta con mayor severidad a ciertos grupos.

La OMS identifica a personas que “corren un mayor riesgo de enfermar gravemente y de fallecer a causa de las complicaciones derivadas de la mpox” a:

Niños

Mujeres embarazadas

Aquellos con sistemas inmunitarios debilitados (como personas con VIH no controlado).

La OMS advierte que niños y mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de complicaciones por mpox. Foto: Getty Images

Para prevenir la propagación, la OPS/OMS y otras fuentes recomiendan la vacunación para grupos de riesgo y mantener medidas de higiene rigurosas, como el lavado constante de manos y el aislamiento de personas contagiadas.

Ante la aparición de cualquier erupción inexplicable, se insta a la ciudadanía a consultar inmediatamente a los servicios de salud para realizar pruebas de PCR, que son el método más fiable para confirmar el diagnóstico.