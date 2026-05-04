Un nuevo caso de viruela símica en Bogotá encendió las alertas sanitarias, aunque las autoridades aseguran que no hay transmisión comunitaria y mantienen vigilancia activa.

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Caso de viruela símica en Bogotá activa protocolos de salud pública

La viruela símica, también conocida como mpox, volvió a encender las alertas sanitarias en Bogotá tras la confirmación de un nuevo caso de la variante clado Ib, una cepa que ha sido objeto de vigilancia internacional por su mayor capacidad de transmisión.

Aunque las autoridades de salud han reiterado que no hay evidencia de circulación comunitaria activa en la ciudad, el hecho activó protocolos de respuesta epidemiológica, rastreo de contactos y medidas de prevención dirigidas a la ciudadanía.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá, el caso corresponde a un hombre de 45 años que habría llegado recientemente de Europa.

El paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y bajo seguimiento clínico, mientras los equipos de vigilancia realizan el cerco epidemiológico para evitar posibles cadenas de contagio.

Las autoridades sanitarias explican que este tipo de virus se transmite principalmente por contacto estrecho, ya sea con lesiones en la piel, fluidos corporales o materiales contaminados.

Por ello, el riesgo aumenta en situaciones de cercanía prolongada, aunque no se considera una enfermedad de transmisión aérea como otras infecciones respiratorias.

Equipos de salud en Bogotá mantienen seguimiento al caso confirmado de viruela símica y refuerzan medidas de prevención en la ciudad. Foto: Getty Images

Recomendaciones para prevenir el contagio de mpox en la capital

Ante este escenario, la recomendación central para la población se enfoca en la prevención cotidiana y en la identificación temprana de síntomas.

La Secretaría de Salud insiste en medidas básicas como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, evitar el contacto físico con personas que presenten lesiones en la piel y mantener precaución en situaciones de contacto íntimo.

Estas acciones buscan reducir la probabilidad de exposición sin generar alarmas innecesarias en la población general.

Uno de los puntos clave es la vigilancia de síntomas. Entre los signos más comunes se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza, el cansancio intenso, la inflamación de ganglios y la aparición de erupciones cutáneas que pueden presentarse en distintas partes del cuerpo.

Estas manifestaciones pueden aparecer días después del contacto, lo que hace importante el seguimiento clínico oportuno y la consulta médica temprana.

Las autoridades también han insistido en la importancia de acudir a los servicios de salud ante cualquier sospecha, evitando la automedicación o la espera prolongada.

El aislamiento inmediato de los casos sospechosos es una de las herramientas principales para cortar posibles cadenas de transmisión, junto con el rastreo de contactos cercanos.

En cuanto a la situación epidemiológica general, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Nacional de Salud han señalado que, aunque se han identificado casos esporádicos en el país, no se ha establecido transmisión comunitaria activa.

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Esto significa que los contagios detectados están asociados a contactos específicos y no a una propagación sostenida dentro de la población.

Bogotá, por su capacidad de vigilancia y respuesta en salud pública, mantiene activos sus sistemas de monitoreo y laboratorios especializados para la detección temprana de casos.

Las autoridades insisten en que la ciudadanía debe mantener la calma, informarse por fuentes oficiales y seguir las recomendaciones básicas de autocuidado.

En términos generales, el enfoque actual no está en medidas restrictivas masivas, sino en la prevención individual, la detección oportuna y la respuesta rápida de los equipos de salud.

En conclusión, la confirmación del caso en Bogotá refuerza la necesidad de mantener hábitos de higiene, atención a síntomas y consulta médica oportuna.