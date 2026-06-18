Supersalud ordena medida cautelar a gestor farmacéutico por retrasos en entrega de medicamentos

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar al gestor farmacéutico Medic Colombia S. A. S. tras detectar fallas en la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud a usuarios de varias entidades promotoras de salud del país.

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La decisión afecta la operación del gestor para la atención de afiliados de Famisanar, Savia Salud EPS, Salud Total EPS, Capital Salud EPS y Nueva EPS, y tiene como objetivo asegurar la continuidad de los tratamientos y el acceso oportuno a los servicios farmacéuticos.

La SuperSalud anunció los detalles de las medidas cautelares. Foto: Superintendencia de Salud

La medida fue adoptada luego de una auditoría integral realizada por la entidad, en la que se identificaron 256.296 pendientes abiertos relacionados con la dispensación de medicamentos y tecnologías en salud en diferentes regiones del país.

Según la Superintendencia, los hallazgos evidenciaron deficiencias que afectan la oportunidad en la atención de los usuarios y pueden comprometer la continuidad de sus tratamientos.

“La medida hace parte del Plan 100 de la Supersalud, que ha permitido identificar fallas persistentes en la entrega de medicamentos y fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control”, señaló el superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque.

La Superintendencia estableció un plan de normalización con metas específicas para reducir los pendientes. En los primeros 15 días, Medic Colombia deberá cerrar el 30 % de los casos reportados; al completar 30 días, la meta acumulada será del 60 %, mientras que el cierre total deberá concretarse en un plazo máximo de 45 días.

Además, la entidad ordenó priorizar la atención de pacientes con enfermedades crónicas, patologías de alto costo y tratamientos continuos, así como de menores de edad, adultos mayores y otras personas consideradas en condición de especial vulnerabilidad.

Las medidas se dieron por fallas en la entrega de medicamentos. Foto: Gobernación del Cauca

“La Superintendencia realizará seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes impartidas para asegurar la entrega oportuna de medicamentos y demás tecnologías en salud a los usuarios”, agregó Duque.

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La medida cautelar también contempla la implementación de planes de mejora en las sedes de Cajicá, Bogotá (Los Alcázares) y Medellín (La Oriental), donde durante las actividades de inspección y vigilancia fueron identificadas situaciones que motivaron alertas por parte de la autoridad sanitaria.