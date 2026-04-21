Petición de expertos tras confirmarse el primer caso de viruela símica en Antioquia

Medellín permanece en alerta luego de que se confirmara el primer caso de viruela símica en Antioquia. El Instituto Colombiano de Medicina Tropical de la Universidad CES dio a conocer sus recomendaciones a los ciudadanos y autoridades; especificaron qué medidas se deben tomar en los hogares antes de presentar síntomas y al evidenciarlos.

MinSalud confirmó primer caso de Mpox Clado, variante de la viruela símica en Antioquia; la cartera anunció medidas

El primer caso de viruela símica Clado Ib preocupa a los antioqueños, que ahora saben de la presencia de una nueva enfermedad en su territorio sin tener amplio conocimiento de esta. La entidad dio un parte de tranquilidad, llamando a evitar el alarmismo sin desestimar la relevancia que tiene.

Un caso de mpox más agresivo fue detectado en Colombia. Foto: Getty Images

Los ciudadanos deben tener en cuenta que esta enfermedad genera dolor muscular, fiebre, dolor de cabeza e inflamación de los ganglios. Por lo que el instituto recomendó a los ciudadanos que estén atentos a estos síntomas puntualmente.

El instituto invitó a los ciudadanos para que consulten inmediatamente a su doctor en caso de que evidencien estos síntomas en su cuerpo. Quien presente alguno de estos dolores corporales debe evitar el contacto directo con el exterior y se recomienda aislarse en caso de sospecha, al menos hasta cuando se haya recuperado la piel.

En 2024, la OMS declaró una emergencia sanitaria tras la expansión de una variante de esta enfermedad. La rápida expansión de este contagio genera este tipo de alertas para las autoridades por las consecuencias que puede llegar a tener.

Esta organización explicó que en la última fase de esta enfermedad, las manchas planas se transforman en ampollas con líquido. Finalmente, se convertirían en costras para caerse de la piel.

Preocupación en Colombia por primer caso de viruela símica en variante clado ld: medio de contagio y síntomas del virus

En cuanto a las autoridades de salud en Medellín, el instituto les recordó la importancia que tiene la educación que se les debe brindar a la comunidad para que estén bien informados con esta enfermedad que para muchos es desconocida.

El país no conoce bien lo que es esta variante del virus y la Organización Mundial de la Salud ha reiterado que la viruela símica, también conocida como mpox, se transmite principalmente por contacto cercano con lesiones, fluidos corporales o superficies contaminadas, y en menor medida por gotas respiratorias en contactos prolongados.

Sin embargo, la OMS señala que la tasa de letalidad de esta enfermedad es baja en la mayoría de contextos, pero puede aumentar en poblaciones vulnerables, como personas inmunosuprimidas.

Este brote no es totalmente novedoso para el país, ya que desde 2022, cuando se mencionó esta variante por primera vez, se han registrado más de 4.000 casos por el Ministerio de Salud.