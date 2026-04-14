En Barranquilla | Horario y vía alterna por cierre programado en la Variante de Ciénaga

El Instituto Nacional de Vías (Invías) le anunció a los residentes de la costa caribe un nuevo cierre en un importante corredor vial que conecta a Barranquilla con Santa Marta. Este martes 14 de abril permanece cerrada la variante de Ciénaga.

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Según lo informado por Invías, el cierre que inició a las 7 de la mañana está previsto para que finalice a las 5 de la tarde. Por lo que está habilitada por el momento una vía alterna, con el fin de que se mitigue el impacto para los caribeños.

Esta vía será la alternativa para los transeúntes. Foto: MinTransporte

Este cierre programado hace parte de labores técnicas y de mantenimiento en el corredor, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para los usuarios y prolongar la vida útil de la infraestructura vial.

La entidad hizo un llamado especial a conductores de carga pesada y transporte intermunicipal para que programen sus recorridos fuera del horario de restricción.

Vía alterna

El corredor habilitado es el paso nacional por el casco urbano de Ciénaga, que, además, fue entregado hace pocos meses, en diciembre de 2025. Habrá presencia de unidades de control y regulación del tráfico para facilitar la movilidad en la vía alterna y evitar congestiones, especialmente en horas pico.

Las autoridades destacan que esta vía permite un tránsito más ágil entre Barranquilla y Santa Marta, ya que en los 9 kilómetros construidos le permitiría a la ciudadanía ahorrar hasta 40 minutos en el tiempo de recorrido.

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Este tramo vial costó más de $374.000 millones de pesos y conecta inicialmente con el sector de La Virgen, incluyendo un puente de más de 500 metros de longitud y cruzando la zona del ferrocarril. Además, los ciudadanos celebran que esta infraestructura elimina los constantes embotellamientos en la entrada de Ciénaga.

La Variante de Ciénaga es uno de los proyectos viales más relevantes del Caribe colombiano, ya que permite descongestionar el tráfico urbano y mejorar la conectividad entre dos de las principales ciudades de la región.

Este tipo de intervenciones son frecuentes en corredores estratégicos del país, particularmente en tramos con alto flujo vehicular como la vía Barranquilla–Santa Marta, que es clave para el transporte de carga, turismo y conexión regional.

Autoridades locales señalaron que habrá monitoreo constante en el casco urbano de Ciénaga, debido al aumento del flujo vehicular por la ruta alterna. Además, insistieron en respetar los límites de velocidad y la señalización temporal para prevenir accidentes durante el desvío.