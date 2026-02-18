Tras meses de trabajos de emergencia, el tramo colapsado de la Vía al Mar ya permite paso vehicular normal.

Reapertura Vía al Mar: seguridad y movilidad entre Barranquilla y Cartagena

El Instituto Nacional de Vías (Invías) oficializó este miércoles la culminación de las obras de recuperación en el tramo crítico de la Vía al Mar.

Este corredor vial que conecta a Barranquilla con Cartagena, luego de la interrupción provocada por el colapso de la banca en la zona de los kilómetros 85 y 86, ha vuelto a ser habilitado.

Las obras se enfocaron en reconstruir desde los cimientos la sección afectada, que quedó seriamente comprometida tras una emergencia.

Según El Heraldo, el director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, se removió completamente el material colapsado y se estabilizaron los taludes adyacentes.

Además, se construyó un muro de tierra armada para reforzar la base y evitar fallas similares en el futuro.

Adicionalmente, la intervención incluyó la instalación de un nuevo pavimento asfáltico, la colocación de señalización vial reglamentaria y defensas metálicas que cumplen con los estándares de seguridad estipulados por la entidad estatal.

El funcionario subrayó que, aunque la emergencia fue consecuencia de cambios en la topografía y factores climáticos acentuados por prácticas no planificadas de uso del suelo.

Invías confirma reapertura segura de los kilómetros 85 y 86

La nueva estructura garantiza condiciones de tránsito seguras para los viajeros en este importante eje de conectividad del Caribe colombiano.

De acuerdo con un comunicado oficial dado por Invías, fueron culminadas con todos los trabajos técnicos previstos.

Esto incluye la remoción del material colapsado, estabilización de taludes, construcción de un muro de tierra armada, pavimento nuevo y señalización vial.

Lo anterior permite que el paso esté restablecido con las condiciones estructurales requeridas.

La finalización de este proyecto, con una inversión que supera los 16.235 millones de pesos, permite la reapertura total del corredor y responde a uno de los principales desafíos logísticos y de transporte en la región.

Desde Invías, han reiterado su compromiso con la infraestructura vial nacional y el fortalecimiento de la movilidad.

Estos corredores viales que son arterias económicas y sociales esenciales para el comercio y el turismo entre los departamentos del Atlántico y Bolívar.

La reapertura de este tramo normaliza el tránsito en una vía clave para el comercio y el turismo en el norte de Colombia.