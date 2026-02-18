Barranquilla

Restablecen paso en la Vía al Mar entre Barranquilla y Cartagena tras culminación de obras en tramo colapsado

El Invías anunció la reapertura total del tramo crítico de la Vía al Mar, garantizando tránsito seguro y fluido entre Barranquilla y Cartagena.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

18 de febrero de 2026, 2:35 p. m.
Vehículos circulan tras la apertura total del corredor vial en el puente Juan de Acosta, donde la concesión Ruta Costera finalizó la recuperación del tramo colapsado que había interrumpido el paso.
Vehículos circulan tras la apertura total del corredor vial en el puente Juan de Acosta, donde la concesión Ruta Costera finalizó la recuperación del tramo colapsado que había interrumpido el paso. Foto: Imagen X @elheraldoco

Tras meses de trabajos de emergencia, el tramo colapsado de la Vía al Mar ya permite paso vehicular normal.

Polémica en Barranquilla: concejal Gutiérrez denuncia que gobierno Petro no ha cumplido con el desmonte del viejo puente Pumarejo

Reapertura Vía al Mar: seguridad y movilidad entre Barranquilla y Cartagena

El Instituto Nacional de Vías (Invías) oficializó este miércoles la culminación de las obras de recuperación en el tramo crítico de la Vía al Mar.

Este corredor vial que conecta a Barranquilla con Cartagena, luego de la interrupción provocada por el colapso de la banca en la zona de los kilómetros 85 y 86, ha vuelto a ser habilitado.

Las obras se enfocaron en reconstruir desde los cimientos la sección afectada, que quedó seriamente comprometida tras una emergencia.

Barranquilla

Lo que dijo el alcalde Álex Char tras el Carnaval de Barranquilla: llegaron 820 mil visitantes nacionales e internacionales

Nación

Cierre indefinido del parque Tayrona: Capitanía de Puerto no autorizará zarpes desde Santa Marta; hay presencia de ilegales

Vehículos

Polémica por desfile de carros de alta gama en el Carnaval de Barranquilla: “Esto desvaloriza”

Barranquilla

Tiroteo en pleno carnaval de Barranquilla deja turistas extranjeros heridos: ataque en discoteca desata pánico y alarma por seguridad

Barranquilla

Este es el ranking de los cinco barrios tradicionales de Barranquilla, ¿los conoce?

Barranquilla

En medio del Carnaval de Barranquilla, encuentran cadáver al interior de un hotel; se trata de un ciudadano alemán

Barranquilla

Masacre en Barranquilla: tres hombres fueron asesinados en el marco de las festividades del Carnaval

Nación

Semana Santa 2026 en Colombia: calendario oficial y días festivos

Bogotá

Marchas este jueves 19 de febrero: confirman los puntos de concentración de la gran manifestación en Colombia

Medellín

¿Hay ‘therians’ en Colombia? Supuesta convocatoria en Rionegro encendió el debate en redes

Según El Heraldo, el director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, se removió completamente el material colapsado y se estabilizaron los taludes adyacentes.

Además, se construyó un muro de tierra armada para reforzar la base y evitar fallas similares en el futuro.

Adicionalmente, la intervención incluyó la instalación de un nuevo pavimento asfáltico, la colocación de señalización vial reglamentaria y defensas metálicas que cumplen con los estándares de seguridad estipulados por la entidad estatal.

El funcionario subrayó que, aunque la emergencia fue consecuencia de cambios en la topografía y factores climáticos acentuados por prácticas no planificadas de uso del suelo.

YouTube video LZR6sbe9H0w thumbnail

Invías confirma reapertura segura de los kilómetros 85 y 86

La nueva estructura garantiza condiciones de tránsito seguras para los viajeros en este importante eje de conectividad del Caribe colombiano.

De acuerdo con un comunicado oficial dado por Invías, fueron culminadas con todos los trabajos técnicos previstos.

Esto incluye la remoción del material colapsado, estabilización de taludes, construcción de un muro de tierra armada, pavimento nuevo y señalización vial.

Lo anterior permite que el paso esté restablecido con las condiciones estructurales requeridas.

La nueva estructura garantiza condiciones de tránsito seguras para los viajeros en este importante eje de conectividad del Caribe colombiano.

La finalización de este proyecto, con una inversión que supera los 16.235 millones de pesos, permite la reapertura total del corredor y responde a uno de los principales desafíos logísticos y de transporte en la región.

Desde Invías, han reiterado su compromiso con la infraestructura vial nacional y el fortalecimiento de la movilidad.

Estos corredores viales que son arterias económicas y sociales esenciales para el comercio y el turismo entre los departamentos del Atlántico y Bolívar.

La reapertura de este tramo normaliza el tránsito en una vía clave para el comercio y el turismo en el norte de Colombia.

Más de Barranquilla

Carnaval de Barranquilla, gran parada de tradición.

Lo que dijo el alcalde Álex Char tras el Carnaval de Barranquilla: llegaron 820 mil visitantes nacionales e internacionales

El Parque Tayrona, ubicado en el departamento del Magdalena

Cierre indefinido del parque Tayrona: Capitanía de Puerto no autorizará zarpes desde Santa Marta; hay presencia de ilegales

En algunos estados de Estados Unidos no es obligatorio portar la placa en la parte trasera del vehículo.

Polémica por desfile de carros de alta gama en el Carnaval de Barranquilla: “Esto desvaloriza”

x

Tiroteo en pleno carnaval de Barranquilla deja turistas extranjeros heridos: ataque en discoteca desata pánico y alarma por seguridad

Otro elemento que agrava la controversia es el momento en el que se desarrollan estas conversaciones: plena época electoral.

Este es el ranking de los cinco barrios tradicionales de Barranquilla, ¿los conoce?

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos.

En medio del Carnaval de Barranquilla, encuentran cadáver al interior de un hotel; se trata de un ciudadano alemán

Las víctimas fueron atacadas a tiros. (Imagen de referencia).

Masacre en Barranquilla: tres hombres fueron asesinados en el marco de las festividades del Carnaval

Participantes del Carnaval de Barranquilla lucen disfraces satíricos de figuras políticas, una escena que se volvió viral en redes sociales durante las fiestas.

La sátira política que se coló en el Carnaval de Barranquilla y se volvió viral

Satena

Atlántico impulsa su conectividad aérea con nueva ruta a Riohacha en plena temporada de Carnaval

Noticias Destacadas