Polémica en Barranquilla: concejal Gutiérrez denuncia que gobierno Petro no ha cumplido con el desmonte del viejo puente Pumarejo

Toda una polémica se ha desatado en Barranquilla por el desmonte del viejo Puente Pumarejo que unía al Atlántico con el Magdalena, pero que fue reemplazado por uno con mejor estructura y tecnología. Ahora, el concejal Estefanel Gutiérrez, denunció que el Gobierno nacional no ha cumplido con los acuerdos a los que llegaron.

De acuerdo con el cabildante, estos retrasos ha hecho que pierdan oportunidades labores en esta zona del Caribe colombiano, teniendo en cuenta que incrementarían los empleos. Actualmente, el puerto genera 25.000 empleos directos y alrededor de 100.000 indirectos.

“Me da vergüenza que el Gobierno Nacional, solo nos preste atención cuando quiere colocarnos una valorización, como la de la Vía al Mar, pero que nunca nos preste atención para ayudarnos a desarrollarnos”, dijo el concejal.

Y es que a través de un video difundido en redes sociales, Gutiérrez aseguró haber sido censurado en el Concejo de Barranquilla.