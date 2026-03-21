Centro Democrático reacciona tras portada de SEMANA sobre magnicidio de Miguel Uribe: “El terrorismo sigue vivo”

Este sábado, 21 de marzo, el partido político Centro Democrático reaccionó a la portada de Revista SEMANA en la que se revelan nuevos detalles del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, y que los responsables son la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc, de acuerdo con un testimonio en poder de la Fiscalía General de la Nación.

“El país no puede normalizar la barbarie. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, atribuido a la Segunda Marquetalia, confirma que el terrorismo sigue vivo y actuando con total impunidad“, dijo el partido en su cuenta de X.

Asimismo, precisaron que es necesario que expliquen al país la relación entre Iván Cepeda e Iván Márquez, máximo cabecilla de este grupo armado ilegal que genera caos en Colombia.

“Colombia no puede seguir tolerando la ambigüedad frente a los violentos. O se está del lado de las víctimas y la democracia, o se termina siendo cómplice del silencio”, finalizó.