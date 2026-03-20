Gobernador Eduardo Verano anuncia que Atlántico mantiene la máxima calificación de Fitch Ratings

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X que el departamento mantiene la máxima calificación de Fitch Ratings.
“Hemos recibido la mejor noticia del año para nuestro departamento y es la ratificación de la calificación AAA, como consecuencia de la solidez financiera. Se trata del nivel más alto en la escala nacional y significa que la agencia no prevé cambios a corto o mediano plazo”, detalló el mandatario.
¡Atlántico mantiene la máxima calificación de Fitch Ratings! 📊👏— Eduardo Verano de la Rosa (@veranodelarosa) March 18, 2026
Hemos recibido la mejor noticia del año para nuestro departamento y es la ratificación de la calificación AAA, como consecuencia de la solidez financiera.
Se trata del nivel más alto en la escala nacional y… pic.twitter.com/O6AKayO6mb
“También se considera el entorno económico de Colombia, que incluye la composición de los ingresos del gobierno local y regional (GLR), la autonomía fiscal, las relaciones intergubernamentales, los mecanismos de fondeo y de compensación o ecualización de fondos, el perfil del gasto, el nivel y la composición de responsabilidades…”, explicó Fitch Ratings.