Gobernador Eduardo Verano anuncia que Atlántico mantiene la máxima calificación de Fitch Ratings

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X que el departamento mantiene la máxima calificación de Fitch Ratings.

“Hemos recibido la mejor noticia del año para nuestro departamento y es la ratificación de la calificación AAA, como consecuencia de la solidez financiera. Se trata del nivel más alto en la escala nacional y significa que la agencia no prevé cambios a corto o mediano plazo”, detalló el mandatario.

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“También se considera el entorno económico de Colombia, que incluye la composición de los ingresos del gobierno local y regional (GLR), la autonomía fiscal, las relaciones intergubernamentales, los mecanismos de fondeo y de compensación o ecualización de fondos, el perfil del gasto, el nivel y la composición de responsabilidades…”, explicó Fitch Ratings.