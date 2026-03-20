Confidenciales

Gobernador Eduardo Verano anuncia que Atlántico mantiene la máxima calificación de Fitch Ratings

El anuncio lo hizo por su cuenta de X.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
20 de marzo de 2026, 10:53 a. m.
El Gran Malecón de Barranquilla.
El Gran Malecón de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, dio a conocer por medio de su cuenta en la red social X que el departamento mantiene la máxima calificación de Fitch Ratings.

“Hemos recibido la mejor noticia del año para nuestro departamento y es la ratificación de la calificación AAA, como consecuencia de la solidez financiera. Se trata del nivel más alto en la escala nacional y significa que la agencia no prevé cambios a corto o mediano plazo”, detalló el mandatario.

Polémico juez suspende audiencia para “verificar” actuaciones de las autoridades y luego asesinan a una persona en el lugar

“También se considera el entorno económico de Colombia, que incluye la composición de los ingresos del gobierno local y regional (GLR), la autonomía fiscal, las relaciones intergubernamentales, los mecanismos de fondeo y de compensación o ecualización de fondos, el perfil del gasto, el nivel y la composición de responsabilidades…”, explicó Fitch Ratings.