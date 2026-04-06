Ampliación de la Autopista Norte, ¿al fin será realidad?

Aunque se firmó el acta de inicio del proyecto para la ampliación de la Autopista Norte queda la preocupación de si ahora sí será una realidad la obra con la que se tiene la esperanza de un alivio en los trancones que se forman en ese acceso clave a Bogotá, la capital del país.

La ANI-Agencia Nacional de Infraestructura, confirmó que fue suscrita el acta de inicio para sacar adelante el proyecto, que prevé la construcción de cerca de 18 kilómetros para mejorar la movilidad entre Bogotá y los municipios cercanos en la zona norte.

En el importante hito estuvo también la Interventoría AFA y la concesión Ruta Bogotá Norte.

Según la ANI, una vez con la licencia ambiental en mano, las obras iniciales se darán en el tramo que va de las calles 191 y 245 correspondiente a las Unidades Funcionales 1 a 5.

El tema ambiental ha sido uno de los motivos de demora en la evolución del proyecto. Las deficiencias técnicas en el estudio de impacto ambiental no dejaban avanzar con la obtención de la licencia, pues allí está un punto de particular sensibilidad y es la conectividad de los humedales Torca y Guaymaral, asunto que entre 2024 y 2025, llevó a que el trámite fuera archivado en la Anla-Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

Autopista Norte de Bogotá: ¿cuándo inician las obras de ampliación y qué pidió la ANI?

De ahí que ahora la ANI mencione los condicionamientos que hay, establecidos por la Anla, los cuales deberán cumplirse en el área de los humedales.

Roberto Uparela Vicepresidente de Ani Foto: Suministrada a Semana API

Según manifestó Roberto Uparela, vicepresidente de la ANI, el proyecto se ejecutará garantizando la protección de ecosistemas estratégicos y el cumplimiento estricto de la normatividad ambiental vigente.

Dos nuevos carriles

El proyecto en la Autopista Norte tendrá obras de ampliación y mejoramiento del corredor vial. Allí se agregarán dos nuevos carriles mixtos por sentido, es decir, la vía quedará como una mega avenida, pues habrá un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235.

Implica además intervención de carriles existentes, todo, enmarcado en las vías para la mejor movilidad del transporte público en Bogotá (TransMilenio).

Con visión futurista y ambientalista habrá infraestructura para peatones y ciclistas, con andenes y ciclorrutas en ambos costados de la vía, recordó la ANI.

Además, se contempla la construcción de retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242, así como los estudios y diseños para la intersección de la calle 201.

Los tropiezos

Aunque el mayor cuello de botella para el avance de la esperada obra ha sido el tema ambiental, porque la autoridad en ese tema encontraba fallas y demoraba el si, hay otras aristas.