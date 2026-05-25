La movilidad en el norte de Barranquilla empieza a respirar con la habilitación de un nuevo tramo del intercambiador de Alameda del Río sobre la avenida Circunvalar.

La intervención, liderada por la administración distrital, busca descongestionar uno de los corredores más críticos de la ciudad y facilitar la salida de vehículos desde el sector residencial hacia otras zonas del norte.

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Avanza la movilidad en el norte de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla puso en funcionamiento un nuevo tramo del intercambiador vial de Alameda del Río.

Esta obra busca reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la movilidad en uno de los corredores más congestionados de la ciudad.

La habilitación fue encabezada por el alcalde Alejandro Char, quien aseguró que la intervención permitirá una circulación más rápida y segura para miles de conductores y residentes del sector.

“Entregamos un nuevo tramo del intercambiador vial, a la altura de Alameda del Río: la vía de salida hacia la Circunvalar en sentido norte-sur, que se suma a los dos puentes ya habilitados y que permitirá que se conecten los barrios cercanos a todo este sector (…)”.

“Son 370 metros lineales completamente habilitados, con señalización e iluminación, para que nuestra gente se mueva más rápido y seguro”, afirmó Char.

El tramo habilitado cuenta con señalización definitiva e iluminación.

Además, hace parte de un proyecto que beneficiará directamente a más de 80.000 habitantes y usuarios que diariamente transitan por la avenida Circunvalar.

De acuerdo con información divulgada por la Alcaldía, la nueva conexión permitirá mejorar la salida de vehículos desde Alameda del Río hacia diferentes sectores del norte de Barranquilla.

El intercambiador vial hace parte de un megaproyecto que se construye en la intersección de la avenida Circunvalar con la carrera 43, una zona que ha registrado un importante crecimiento urbanístico en los últimos años.

Obras que buscan mejorar la movilidad en zonas de expansión

La obra contempla dos puentes vehiculares, una glorieta central de tres carriles, nuevos accesos viales, andenes, plazoletas y zonas verdes.

En marzo de este año ya había sido habilitado el segundo puente del intercambiador.

En ese momento, la Alcaldía aseguró que la infraestructura permitiría mejorar la conectividad y descongestionar uno de los puntos con mayor tráfico vehicular de Barranquilla.

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Actualmente, los trabajos continúan concentrados en la construcción de la glorieta principal y en los ramales que conectarán la estructura con ambos sentidos de la avenida Circunvalar.

La administración distrital sostiene que el objetivo final es agilizar la movilidad y reducir los tiempos de desplazamiento en una de las zonas con mayor expansión urbana de Barranquilla.