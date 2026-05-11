Alcalde Char anuncia un nuevo malecón y obras en Barranquilla: estos son los proyectos

Barranquilla avanza en una nueva etapa de transformación urbana que busca convertir antiguos canales pluviales y zonas históricamente afectadas por arroyos en parques lineales, malecones y espacios públicos para la recreación costeña.

El evento que vistió de rosa el Malecón de Barranquilla por el cáncer de mama

La apuesta, impulsada por el alcalde Alejandro Char, busca recuperar sectores que durante años estuvieron marcados por inundaciones, contaminación, malos olores y riesgos para las comunidades.

“Lo que antes eran zonas de riesgo, focos de contaminación y barreras físicas dentro de los barrios, hoy comienzan a convertirse en parques lineales, senderos, plazoletas y corredores de movilidad pensados para el disfrute ciudadano”, señaló Char.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció las obras. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

La estrategia hace parte de la línea “Ciudad Ambiental y Sostenible” del Plan de Desarrollo 2024-2027 y tiene como objetivo ampliar el espacio público, mejorar las condiciones ambientales y fortalecer la integración social en distintos barrios de la ciudad.

El Malecón de Rebolo: el símbolo de la transformación

El proyecto más representativo de esta nueva visión urbana es el Malecón de Rebolo, construido sobre el antiguo arroyo que por décadas fue uno de los principales focos de contaminación y riesgo en el suroriente de Barranquilla.

En ese sector, las familias convivían con acumulación de basuras, proliferación de mosquitos, enfermedades y constantes inundaciones durante la temporada de lluvias.

Ahora, el canal abierto comenzó a transformarse en un parque lineal de 44.513 metros cuadrados gracias a la construcción de una losa de concreto de 1.890 metros lineales sobre el arroyo.

Malecón de Rebolo Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

El proyecto contempla múltiples espacios deportivos, culturales y recreativos, entre ellos:

Skatepark

Canchas múltiples y sintéticas

Espacios para fútbol, baloncesto y tenis

Jaulas de bateo

Senderos peatonales y de trote

Ciclovía

Pista de patinaje

Juegos infantiles inclusivos.

Además, el tramo entre la calle 30 y la carrera 23, que se encuentra en fase final, incluirá:

Concha acústica

Plazoletas

Murales urbanos

Locales comerciales

Arborización

Iluminación LED

Mobiliario urbano

Zonas verdes.

La Alcaldía sostiene que el proyecto busca “dignificar” un sector históricamente golpeado por el abandono y fortalecer el tejido social de la zona.

El proyecto se expande a otros barrios

La Alcaldía confirmó que el esquema de construir espacios públicos sobre canales ya comenzó a replicarse en diferentes puntos de Barranquilla.

Uno de los proyectos en ejecución es el bulevar de Caribe Verde, donde se construyen 360 metros lineales de losa sobre canal para habilitar senderos y ciclorrutas dentro de un corredor contemplativo de 8.200 metros cuadrados.

Obras Caribe Verde Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

Otra intervención en marcha es el parque Villa del Carmen, en la localidad Suroccidente. A esto se suma el parque Villa Cordialidad, ya entregado en Villas de la Cordialidad, con una extensión de 4.793 metros cuadrados y beneficio para cerca de 2.800 habitantes.