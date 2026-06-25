Comerciantes del Atlántico se suman a la Primatón 2026 con ofertas especiales y esperan aprovechar el pago de la prima de la mitad del año para aumentar las ventas.

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Descuentos y oportunidades durante la Primatón 2026 en Atlántico

El departamento espera una amplia participación de comerciantes y consumidores durante la jornada nacional de descuentos impulsada por Fenalco, que busca fortalecer las ventas en el cierre del primer semestre.

Así, la economía del Atlántico se prepara para uno de los eventos comerciales más importantes, que se realizará del 26 al 28 de junio.

La iniciativa impulsa el consumo y dinamiza las ventas del comercio formal mediante descuentos, promociones y beneficios especiales para los compradores.

La campaña tendrá presencia de marcas de todo el país y contará con la participación de cientos de establecimientos comerciales.

De acuerdo con Fenalco, más de 800 marcas ya se habían inscrito a pocos días del inicio de la jornada, aunque la convocatoria continúa abierta para que nuevos negocios se vinculen de manera gratuita.

En el Atlántico, la expectativa es alta. Comerciantes, centros comerciales, restaurantes, tiendas de barrio, emprendimientos y plataformas de comercio electrónico se preparan para ofrecer ofertas especiales. Todo con el propósito de atraer compradores durante los tres días de actividad comercial.

La edición 2026 se desarrollará durante tres días consecutivos. Se espera una importante movilización comercial en Barranquilla y los municipios del Atlántico.

La directora ejecutiva de Fenalco Atlántico, Yilda Castro, señaló que tanto Barranquilla como el resto del departamento volverán a sumarse a esta estrategia nacional.

De igual manera, reiteró el llamado a los empresarios para que registren sus negocios y participen en la iniciativa.

Comerciantes del Atlántico esperan que la Primatón 2026 impulse las ventas gracias a descuentos especiales y al pago de la prima de la mitad del año. Foto: Getty Images

Uno de los factores que impulsa las expectativas del sector es la coincidencia de la Primatón con el pago de la prima legal de servicios. Es el momento del año en el que tradicionalmente aumenta la capacidad de compra de los hogares colombianos.

Para los comerciantes, esto representa una oportunidad para incrementar las ventas y mejorar los resultados del primer semestre.

Además, Fenalco considera que el ambiente deportivo que vive el país puede convertirse en un incentivo adicional para estimular el consumo.

Según el gremio, el contexto actual permite a las empresas diseñar campañas atractivas y promociones orientadas a captar la atención de los consumidores durante la jornada comercial.

La estrategia hace parte de los esfuerzos del comercio organizado para fortalecer la actividad económica en las regiones y respaldar a los empresarios formales.

Desde Fenalco destacan que la Primatón busca generar beneficios tanto para los compradores, mediante ofertas reales, como para los negocios que buscan aumentar su flujo de clientes y mejorar sus ingresos.