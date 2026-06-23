¿Cuánto aumentará el recibo de la luz tras el nuevo incremento de Air-e en junio?

El costo de la energía eléctrica continúa siendo uno de los temas que más preocupa a los hogares y sectores productivos de la región Caribe. En medio de los inconvenientes de la empresa prestadora del servicio Air-e, los usuarios siguen atentos a cualquier modificación en los cobros mensuales del servicio.

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Justamente, Air-e confirmó un aumento en la tarifa de energía para junio de 2026. El valor del kilovatio hora pasó de 796 pesos a 840,15 pesos, lo que representa un incremento de 44,15 pesos por cada kilovatio consumido. Según la compañía, el ajuste tendrá impacto sobre más de cinco millones de usuarios ubicados en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El aumento está relacionado principalmente con variaciones en los componentes que hacen parte de la estructura tarifaria del servicio eléctrico. Entre ellos se encuentran factores asociados a la generación y comercialización de energía, así como otros elementos regulados que inciden en el cálculo final que reciben los usuarios en sus facturas.

La estructura de la tarifa incluye el alza de los costos asociados a generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas reconocidas y restricciones del sistema eléctrico. Foto: Air-e / API

El hecho levantó una ceja debido a que la compañía intervenida por el Gobierno nacional había señalado que dicha tarifa se iba a mantener estable para este año, en un valor que estaba “$80 pesos por debajo del precio de las otras comercializadoras”.

Según los reportes conocidos, la modificación tarifaria afectará a usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios donde Air-e presta el servicio de distribución y comercialización de energía. Estos departamentos concentran una población de 6.731.652 habitantes que dependen del suministro eléctrico para actividades domésticas, comerciales e industriales.

El anuncio se da mientras continúa el proceso de intervención de la compañía por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Una medida fue adoptada por el Gobierno Nacional con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y atender las dificultades financieras y operativas que enfrentaba la empresa.

El aumento en las tarifas de energía ocurre en un contexto complejo para la región Caribe. El fenómeno de El Niño ha provocado altas temperaturas y una reducción de las lluvias, lo que incrementa el consumo eléctrico debido al mayor uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado. Además, la disminución de los niveles de los embalses ha elevado el precio de la energía en bolsa que adquieren comercializadoras como Air-e y Afinia.

Tras conocerse el ajuste tarifario, la Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe cuestionó al Gobierno nacional y señaló incrementos en los componentes de generación ($410 por kWh), transmisión ($46,91) y pérdidas reconocidas ($94,90). No obstante, recordó que la tarifa se había mantenido estable desde finales de 2025 gracias a la presión de los usuarios y a medidas cautelares del Tribunal Administrativo del Atlántico.

También indicó que aún está pendiente la eliminación de la sobretasa del 20 % a la comercialización de energía en la Costa Caribe, medida que, según la organización, reduciría en aproximadamente $50 el valor del kilovatio hora.