¿Se quedarán sin luz? Air-e responde a la preocupación de millones de usuarios por la prestación del servicio

Air-e Intervenida S.A.S. E.S.P. confirmó que la prestación del servicio de energía eléctrica continuará desarrollándose con total normalidad en los departamentos donde actualmente opera, pese a las recientes informaciones relacionadas con el proceso de liquidación de la compañía.

Alejandro Char arremetió contra el Gobierno de Gustavo Petro por crisis de Air-e: “Todo lo que hace es un desastre”

A través de un comunicado oficial, la empresa aseguró que la continuidad del servicio para sus usuarios está plenamente garantizada y aclaró que el proceso de intervención con fines de liquidación no implica cambios inmediatos en la operación ni en las condiciones de prestación del servicio.

#Entérate 🌀 ¡A nuestros usuarios les informamos que el servicio de energía continúa garantizado!



Ante la información que ha circulado recientemente sobre Air-e Intervenida, queremos entregar un mensaje de tranquilidad: la prestación del servicio de energía se mantiene con… pic.twitter.com/YiGwrAEZWZ — Air-e Intervenida (@Aire_Energia) June 17, 2026

La compañía recordó que la decisión de avanzar hacia la liquidación no es reciente. Según explicó, el proceso fue definido desde febrero de 2025, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la resolución mediante la cual determinó que la toma de posesión de la empresa continuaría bajo la finalidad de liquidación.

“El proceso de intervención con fines de liquidación fue definido desde febrero de 2025, cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expidió la resolución mediante la cual estableció que la toma de posesión de la empresa continuaría bajo dicha finalidad”, señaló Air-e Intervenida.

La empresa destacó que, de acuerdo con la normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios, la liquidación no puede llevarse a cabo sin que previamente se garantice la continuidad en la prestación del servicio de energía para los usuarios.

En ese sentido, explicó que antes de culminar el proceso deberá concretarse la entrega de la operación a un nuevo operador que asuma la prestación del servicio en las áreas actualmente atendidas por Air-e.

Alejandro Char se va con toda contra Petro por liquidación de Air-e: “Todo lo que hace el Gobierno es un desastre”

“De acuerdo con el marco normativo vigente y considerando el carácter esencial del servicio público domiciliario de energía, antes de culminar el proceso de liquidación deberá entregarse la prestación al operador que habrá de asumirla en las áreas actualmente atendidas por Air-e Intervenida”, indicó la compañía.

La región Caribe que atiende Air-e expresó sus preocupaciones por el servicio. Foto: Air-e / API

La empresa también buscó tranquilizar a los usuarios frente a posibles inquietudes sobre eventuales cambios en las tarifas o interrupciones del servicio. En su pronunciamiento, enfatizó que la entrada formal a la fase de liquidación no tendrá efectos sobre los cobros actuales ni sobre la continuidad de la prestación.

“Asimismo, la entrada en fase de liquidación no conlleva cambio alguno en las tarifas vigentes, ni afectaciones en la continuidad del servicio, el cual seguirá prestándose conforme a las condiciones establecidas en la regulación aplicable”, sostuvo.