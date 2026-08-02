La empresa ucraniana que planea llegar en corto tiempo a 400 trabajadores en Colombia

Colombia se ha consolidado como uno de los principales destinos de América Latina para las empresas de tercerización de procesos, gracias a la disponibilidad de talento joven, la afinidad cultural con Estados Unidos y una ubicación que permite operar en el mismo huso horario de buena parte de ese mercado. Esas condiciones llevaron a Pharmbills, una compañía de origen ucraniano, a instalar en el país su primer centro de operaciones para la región.

La empresa llegó a Colombia hace cerca de año y medio con un equipo de apenas cinco personas. Al cierre de 2025 ya contaba con 200 colaboradores y actualmente suma alrededor de 230. Su propósito es mantener ese ritmo de expansión y alcanzar los 400 trabajadores durante los próximos 18 meses.

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“Tenemos la meta de duplicarnos y llegar al hito de las 400 personas en un año y medio. Incluso, el objetivo es más agresivo, pero dependerá de la llegada de nuevos clientes y de lo que ocurra en el contexto mundial”, afirmó María Alejandra Puentes, gerente regional de Pharmbills.

La compañía se especializa en tercerizar procesos administrativos, contables y financieros de organizaciones vinculadas con la industria de la salud en Estados Unidos. Sus trabajadores apoyan tareas como facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y gestión del ciclo de ingresos de clínicas, hospitales y otras empresas médicas.

Pharmbills terceriza procesos administrativos, contables y financieros para empresas de salud en Estados Unidos.

El modelo busca que esas entidades puedan concentrarse en su actividad principal, que es atender a los pacientes, mientras delegan en equipos especializados el procesamiento de cuentas, pagos y cobros frente a las aseguradoras estadounidenses.

A diferencia de los grandes BPO que atienden simultáneamente compañías de numerosos sectores, Pharmbills concentra su operación en un nicho específico. Esa especialización, según Puentes, permite ofrecer un servicio más ajustado a las necesidades de la industria médica y construir carreras laborales alrededor de conocimientos que no son comunes en el mercado colombiano.

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La empresa nació hace ocho años en Ucrania con el propósito inicial de brindar oportunidades laborales, particularmente a mujeres, dentro de la industria de tercerización de procesos de conocimiento o KPO, por sus siglas en inglés. La guerra y la situación geopolítica de ese país llevaron posteriormente a diversificar la operación.

Actualmente, Pharmbills cuenta con trabajadores en Ucrania, Georgia, Portugal, Bulgaria y Colombia, y suma aproximadamente 1.300 colaboradores en el mundo. El país fue escogido como su primera plataforma en América Latina y como el punto de partida de una futura expansión regional.

María Alejandra Puentes, regional manager de Pharmbills Foto: Pharmbills

El inglés, la principal barrera

La compañía trabaja bajo un modelo remoto y contrata personal en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Aunque cuenta con un espacio en la capital para quienes eventualmente necesiten asistir.

El principal requisito para acceder a las vacantes es contar con un nivel alto de inglés. No es indispensable que los aspirantes sean contadores ni que conozcan previamente el sistema de salud estadounidense. “El conocimiento específico de la industria lo proveemos nosotros, porque se trata de un nicho bastante especializado”, explicó la directiva.

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Puentes reconoce que Colombia todavía enfrenta una brecha importante de bilingüismo, aunque considera que existe una base amplia de talento joven y capacitado. Para la compañía, mejorar el dominio del inglés será determinante para que el país conserve su posición entre los principales mercados latinoamericanos de BPO y KPO.

Los cambios laborales no frenaron la apuesta

La llegada y expansión de Pharmbills coincidieron con cambios relevantes en las condiciones laborales del país, entre ellos la reforma laboral y el fuerte incremento del salario mínimo de 2026. Sin embargo, la compañía asegura que esas transformaciones no modificaron su apuesta.

Puentes señaló que Colombia sigue siendo uno de los tres mercados más importantes de América Latina para las industrias de BPO y KPO y que ha mantenido una trayectoria sólida durante la última década. Agregó que las transformaciones políticas, laborales y tecnológicas no son exclusivas del país y que las empresas internacionales evalúan estos factores dentro de una perspectiva global.

El principal requisito para entrar a empresas como Pharmbills es contar con un nivel alto de inglés. Foto: Getty Images

El crecimiento de Pharmbills en Colombia dependerá de la capacidad de incorporar nuevos clientes en Estados Unidos. No obstante, la empresa considera que la demanda de servicios administrativos para la industria médica seguirá siendo estable, debido a que se trata de un sector que mantiene operaciones permanentes.

La apuesta también contempla llegar progresivamente a ciudades más pequeñas. Con ello, Pharmbills busca ampliar su base de contratación y ofrecer empleos internacionales sin que los trabajadores tengan que trasladarse al exterior.