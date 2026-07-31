¿Por qué Colombia es hoy el cuarto país con la hamburguesa ‘Big Mac’ más cara en todo el mundo?

Colombia se posicionó entre los mercados más caros del mundo para comprar una hamburguesa Big Mac cuando su precio se compara en dólares.

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Así lo muestra la edición de julio del Índice Big Mac, elaborado por The Economist, un indicador que utiliza el precio de este producto para evaluar si las monedas están por encima o por debajo de su valor frente al dólar.

Según la publicación, el peso colombiano aparece como la cuarta moneda más depreciada del mundo frente a la divisa estadounidense, con una sobrevaloración estimada en 28,7%. En el listado únicamente lo superan el franco suizo, con 45,4%; el peso uruguayo, con 43,7%; y la corona noruega, con 29,5%.

La Big Mac es la hamburguesa más vendida de la cadena a nivel mundial. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El resultado se explica por la diferencia entre el precio de la hamburguesa en ambos países y la tasa de cambio vigente. Mientras en Colombia una Big Mac se vende por 25.900 pesos, en Estados Unidos el mismo producto tiene un valor de 6,22 dólares. Al comparar ambos precios, el índice calcula que el tipo de cambio que igualaría el costo de la hamburguesa sería de 4.163,99 pesos por dólar.

Sin embargo, el dólar se cotizaba alrededor de 3.236,28 pesos durante el periodo analizado, una cifra considerablemente inferior a ese tipo de cambio teórico. Esa brecha es la que lleva al indicador a concluir que el peso colombiano tiene un valor superior al que sugeriría la teoría de la paridad del poder adquisitivo.

El Índice Big Mac fue creado hace casi cuatro décadas como una forma sencilla de ilustrar ese principio económico, según el cual un mismo producto debería costar prácticamente lo mismo en cualquier país cuando se expresan los precios en una moneda común.

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Aunque no se trata de una herramienta diseñada para fijar el valor real de las monedas, sí se ha convertido en un referente para identificar posibles desequilibrios cambiarios.

Pese a la posición que ocupa Colombia en el ranking, esto no significa que el país tenga uno de los costos de vida más elevados del planeta. El precio de una Big Mac depende de múltiples factores propios de cada mercado, entre ellos los salarios, los costos de operación, los impuestos, el transporte de los insumos y las decisiones comerciales de la cadena de restaurantes.

La fortaleza del peso frente al dólar llevó a Colombia a ubicarse entre las economías donde este popular producto de McDonald's tiene uno de los precios más altos del mundo. Foto: SEMANA

El informe también refleja la fortaleza que ha mostrado el peso colombiano frente al dólar en los últimos meses. Si bien una moneda más fuerte puede favorecer a quienes importan bienes o realizan compras y viajes al exterior, también representa un reto para los sectores exportadores, cuyos productos pueden perder competitividad en los mercados internacionales.