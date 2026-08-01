Constructora lanza su octava feria de vivienda con descuentos en agosto

Constructora Colpatria anunció la realización de la octava edición de su Feria de Vivienda, que se llevará a cabo del 1 al 31 de agosto, con descuentos especiales, asesoría financiera y una oferta de más de 58 proyectos en siete ciudades del país.

¿Qué hace segura una vivienda frente a un sismo? Estos son los aspectos que debe revisar antes de comprar

Claudia Liliana Rendón Martinez, gerente comercial y de vercadeo a nivel Colombia y México de Constructora Colpatria aseguró que el mercado nacional de vivienda registró una recuperación durante el último año.

Entre junio de 2025 y mayo de 2026 se comercializaron cerca de 148.000 viviendas, un crecimiento del 6 % frente al mismo periodo anterior, lo que representó ventas cercanas a 51 billones de pesos.

Proyectos de vivienda de constructora Colpatria Foto: Cortesía

Rendón destacó que el desempeño de la coinstructora superó el promedio del sector, con un crecimiento del 28 % en unidades vendidas y del 40 % en valor de ventas.

En cuanto a la composición del mercado, el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS) representa aproximadamente el 59 % de las ventas nacionales, mientras que el segmento No VIS concentra el 41 % restante, una distribución similar a la del portafolio de Constructora Colpatria.

Asimismo, los lanzamientos de nuevos proyectos crecieron un 10 % en el país, mientras que la empresa reportó un incremento del 52 % en esta categoría.

Aunque las ventas muestran recuperación, la constructora advirtió que persisten desafíos para el sector. Las iniciaciones de obra registran una disminución cercana al 6 %, debido, entre otros factores, a dificultades en el cierre financiero de algunos compradores y a la expectativa frente a las políticas de vivienda.

“Vivienda, un sector que iba en picada, porque el piloto se puso a pelear con los tripulantes”: presidente de Camacol

En cuanto al inventario de vivienda terminada sin vender, este se mantiene estable frente al año anterior, situación que la empresa considera positiva porque evita un aumento del stock disponible.

Sobre la feria

La Feria de Vivienda de Constructora Colpatria estará disponible tanto de forma presencial como digital.

Los interesados podrán acceder a promociones especiales en proyectos ubicados en las siete ciudades donde opera la compañía, con precios que van desde 160 millones hasta cerca de 2.000 millones de pesos, dependiendo de la ubicación y características del inmueble.

La empresa ofrecerá acompañamiento durante todo el proceso de compra, incluyendo asesoría financiera, gestión del crédito hipotecario y alternativas de financiación para la cuota inicial.

Proyectos de vivienda de constructora Colpatria Foto: Cortesía

Según Rendón, quienes no cuentan con un ahorro suficiente podrán acceder a planes de pago de la cuota inicial entre 12 y 24 meses, mientras que los proyectos en preventa tendrán plazos de hasta 36 o 42 meses, dependiendo del desarrollo.

Durante la presentación, los directivos insistieron en que el contexto económico actual representa una oportunidad para adquirir vivienda antes de que los precios continúen aumentando.

La compañía sostuvo que comprar sobre planos permite “congelar” el precio del inmueble y aprovechar la valorización durante el proceso de construcción, incluso con la posibilidad de ceder los derechos del negocio antes de la entrega.

“La vivienda sigue siendo una de las inversiones más seguras porque protege el patrimonio y mantiene su valorización en el tiempo”, señaló la ejecutiva

Constructora Colpatria recomendó evaluar cinco aspectos antes de invertir en vivienda:

La ubicación del proyecto.

El precio y las facilidades de pago.

El diseño y las características del inmueble.

Las zonas comunes y el producto ofrecido.

El respaldo y la trayectoria de la constructora.

Durante la ronda de preguntas, la empresa respondió inquietudes sobre la seguridad de sus edificaciones frente a eventos sísmicos.

La constructora aseguró que todas sus obras cumplen la normativa colombiana de construcción sismo resistente y afirmó que, en sus casi cinco décadas de operación, no ha registrado problemas estructurales en sus edificaciones.

Además, destacó su experiencia en el desarrollo de proyectos de vivienda, comercio, oficinas, hoteles y centros empresariales.

¿Dónde será la feria?

La Feria de Vivienda se desarrollará simultáneamente en todas las salas de ventas de Constructora Colpatria a nivel nacional y también mediante canales digitales.

Los interesados podrán recibir asesoría por videollamada, WhatsApp, chat y otros canales virtuales, aunque la empresa señaló que la mayoría de compradores continúa prefiriendo visitar los apartamentos modelo antes de tomar una decisión.

Las salas de ventas atenderán todos los días, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., durante el mes de agosto.