Comprar vivienda en Colombia exige 17,5 años de ingresos, revela informe de ONU-Hábitat

El Informe mundial de las ciudades 2026, de ONU-Hábitat, compara el precio promedio de la vivienda en 180 países con los ingresos anuales de los hogares y revela dónde comprar casa es relativamente asequible y dónde sigue estando muy lejos del alcance de la población.

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En Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, las familias requieren tres años de ingresos para completar el valor de su techo propio, gracias a que son países con PIB per cápita relativamente alto y a que sus Gobiernos tienen generosos programas de vivienda.

El polo opuesto está en Siria, en donde se requieren 86,7 años, seguida de Sri Lanka con 40,8. El promedio global es de 11,2 años de ingresos para adquirir una vivienda. Colombia está por encima con 17,5 años. Unos 3.000 millones de personas en el mundo siguen sin estar adecuadamente atendidas por el mercado de vivienda, mientras los precios continúan creciendo más rápido que los ingresos en numerosos países.