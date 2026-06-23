Este martes, 23 de junio, la firma de abogados Víctor Mosquera Marín, quienes son representantes de las víctimas de la familia del senador y precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, rechazó públicamente la declaratoria de insubsistencia del juez penal militar que recientemente precluyó la investigación contra el subcomisario Víctor Gómez, jefe del esquema de protección de la Policía Nacional.

Juez que precluyó investigación al jefe de escoltas de Miguel Uribe fue declarado insubsistente después de la audiencia

Se trata de la salida del mayor (r) Javier González Gutiérrez, juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado, apenas horas después de concluir la audiencia en la que resolvió cerrar la investigación porque la responsabilidad de la seguridad es de la Unidad Nacional de Protección.

“Como apoderados estamos plenamente comprometidos en adelantar todas las acciones tendientes al esclarecimiento y determinación de los responsables de este magnicidio. No obstante, resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistente un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad”, señaló la firma en el documento.

De acuerdo con la firma de abogados, en medio de la diligencia judicial, el juez sostuvo que el integrante de la Policía Nacional realizó todas las actuaciones correspondientes para brindarle la seguridad a Uribe Turbay.

“El oficial desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas, la escasez de personal y un esquema reducido”, precisó el juez en su decisión.

Al mismo tiempo, indicaron que “la responsabilidad principal recae sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), al evidenciar dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados al esquema, responsabilidad que debe ser definida por la justicia ordinaria”, indicó el comunicado al citar la decisión adoptada durante la audiencia.

Así recordó Abelardo De La Espriella a Miguel Uribe Turbay en su primer discurso como presidente electo

De igual manera, precisaron que desde la Fiscalía General de la Nación se adelanta una investigación contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Según el comunicado, la audiencia de imputación prevista dentro de ese proceso fue aplazada y aún no tiene nueva fecha programada.

“Resulta de especial gravedad que el Juez asegurara la existencia de una relación directa entre la decisión judicial y la medida administrativa que determinó la insubsistencia; estas actuaciones representan vulneraciones a la seguridad jurídica y la independencia judicial”, dijo la firma de abogados.

Miguel Uribe Turbay cumplió un año de haber fallecido tras un atentado criminal. Foto: Suministrada a Semana

Al finalizar, indicaron que van a seguir impulsando las acciones judiciales que sean necesarias con el caso y dijeron que siempre van a defender la autonomía de los funcionarios judiciales.

“Nuestra lucha por la memoria y el legado de Miguel Uribe Turbay no dará tregua, pero siempre se enfatizará en el respeto de las garantías e independencia de los servidores judiciales”, concluyó.