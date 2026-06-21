Estas son las zonas donde Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda empataron

La segunda vuelta presidencial sigue en preconteo y, con el 99,70 % de las mesas informadas, el mapa electoral muestra varios territorios donde la diferencia entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda es mínima, convirtiéndolos en las zonas más disputadas de la jornada electoral.

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Entre los casos más llamativos se encuentra Caquetá, donde Iván Cepeda obtuvo el 48,97 % de los votos, convirtiéndose en uno de los departamentos con la diferencia más estrecha de toda la jornada electoral.

Una situación similar se registró en Cesar, donde el candidato del Pacto Histórico alcanzó el 50,88 %, evidenciando una disputa voto a voto. Risaralda, con 53,73 %, también quedó en sus manos, igual que San Andrés, con 53,80 %, y Bogotá, con 52,47 %.

En territorios como Guaviare, el 52,78 % de los votos fue para Abelardo De la Espriella, y Cundinamarca, también con el 52,91 %.

Puestos de votación en Atlántico. Foto: GUILLERMO GONZÁLEZ

Los resultados muestran un mapa electoral fragmentado. Mientras Iván Cepeda consolidó amplias ventajas en departamentos como Chocó, Vaupés, Putumayo, Cauca y Nariño, Abelardo De la Espriella hizo lo propio en Norte de Santander, Casanare, Santander y Antioquia.

Se espera que este preconteo llegue al 100 % y luego pase al escrutinio, que demora varios días, y se pueda definir quién es el nuevo presidente de Colombia en firme.