Novia de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, expuso preocupante situación que vivió y anunció medidas: “Desde hoy”

La jornada electoral del 21 de junio de 2026 pasará a la historia como uno de los momentos más importantes para el panorama político colombiano. Miles de puestos de votación recibieron a millones de ciudadanos que participaron en la elección del presidente que gobernará el país durante el próximo cuatrienio.

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Con el avance del preconteo, la tendencia comenzó a favorecer a Abelardo De La Espriella, quien terminó obteniendo una ventaja suficiente para quedarse con la Presidencia. En contraste, el senador Iván Cepeda logró más de 12,7 millones de votos, en una competencia que mantuvo la expectativa hasta los últimos reportes preliminares.

Luego de que se conocieran los primeros resultados, numerosos simpatizantes del Pacto Histórico acudieron a las redes sociales para expresar sus opiniones sobre el desenlace de la contienda. A través de mensajes, publicaciones y reflexiones, varios de ellos agradecieron el respaldo recibido por la candidatura de Cepeda y destacaron la participación de quienes apoyaron su propuesta política durante la campaña.

Tras los resultados oficiales que se conocieron desde el 21 de junio, una de las que se pronunció fue Jimena Rugeles, novia de Simón Brand, quien tuvo que lidiar con un incómodo momento por una detractora en redes sociales.

La modelo había hablado de su posición política, exponiendo los factores positivos y negativos que rodeaban la coyuntura nacional. Al reflejar su apoyo a Iván Cepeda, varios usuarios la atacaron y criticaron, enviándole mensajes al interno de su cuenta de Instagram.

Pese a que la diseñadora ha enfrentado a los críticos en diversos momentos, días atrás mostró su inconformidad y molestia con una mujer que le respondió una historia de su perfil, metiéndose con un tema privado e íntimo.

En una captura de pantalla que subió a sus historias, Rugeles mostró que aquella usuaria la estaba insultando, al punto de hablar de su relación y llamarla “derrumbadora de hogares”.

“¿Cuál vida, huevona derrumbadora de hogares? Solo por tener un cuerpo bonito... izquierdosa de mier%$! Cómo las redes no te han quemado, por Dios“, escribió aquella persona, indicando que le sorprendía que no hubieran ‘funado’ a la mujer.

Ante esto, la pareja del director se pronunció y anunció acciones que tomaría, ya que no iba a permitir que la siguieran atacando de esta forma.

“Disentir es un derecho. Agredir, no. Desde hoy reportaré cada mensaje de odio que reciba”, escribió en el post.