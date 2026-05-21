“Me tocó renunciar porque me extorsionaba un estudiante”: docente de Soledad, Atlántico, cuenta el calvario que vivió

La situación de seguridad en el municipio de Soledad, Atlántico, se encuentra fuera de control, pese a que las autoridades precisaron en las últimas horas que todo se encuentra bajo la normalidad. Desde el martes 19 de mayo, por medio de redes sociales, se conocieron graves amenazas contra los colegios de esta zona, lo que obligó a la suspensión de las clases.

Crisis en Soledad, Atlántico: docentes entran a paro de 24 horas tras amenazas de bandas criminales

Le cobraban extorsión bajo la figura de seguridad a una docente en Soledad, Atlántico. Foto: 123 Rf

El miércoles, 20 de mayo, desde la Asociación de Educadores del Atlántico, señalaron que entraban a un paro de 24 horas por los graves hechos de violencia contra la comunidad educativa.

En medio de toda esta situación, SEMANA logró conversar con una docente que laboró en un colegio del barrio Villa Sol en esta zona del área metropolitana y que fue extorsionada por un estudiante que venía siendo instrumentalizado por las organizaciones criminales.

“Yo estaba laborando desde hace más de 2 años en la institución, pero nunca había ocurrido eso porque, aunque el barrio era complicado en seguridad, a los docentes nos respetaban”, dijo la mujer bajo el anonimato.

De igual manera, indicó que un día en medio de la jornada escolar, uno de sus estudiantes se le acercó y le dijo que “para que no le pase nada, seño, usted nos paga una cuota semanal o, si no, nadie responde por usted”.

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La docente le dijo a esta revista que tuvo que acceder al pago de las primeras tres semanas, pero luego, con ayuda de su esposo, que integra la Policía de Barranquilla, dejó de pagar la extorsión.

“Yo dejé de pagar porque decidí contarle a mi esposo, pero sí pagué y la situación era demasiado tensa que decidí presentarme en el próximo concurso docente por una plaza en Barranquilla, donde laboro actualmente y con unas condiciones muy distintas que en Soledad. Literalmente, me tocó renunciar porque me extorsionaba un estudiante y es lamentable uno decir estas cosas”, relató la profesional en educación.

Asimismo, indicó que los menores de edad (no todos) eran utilizados para realizar labores de inteligencia dentro de las instituciones educativas con los docentes.

“Hubo varios casos en los que se detectó la venta de droga, pero eso es complicado denunciarlo en sí por la seguridad del cuerpo docente; sin embargo, en Soledad, la situación no es la mejor. No hay garantías”, explicó.

Muchos de estos casos no son denunciados por los docentes, ya que temen por su seguridad, pues no hay garantías en sus desplazamientos y la permanencia en los planteles educativos.