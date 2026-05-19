Barranquilla volvió a vestirse de orgullo luego de que el alcalde Alejandro Char anunciara que la ciudad alcanzó la calificación financiera AAA, la nota más alta otorgada en Colombia por la firma internacional Fitch Ratings. La capital del Atlántico consiguió el añorado paso de una categoría AA a la previamente mencionada.

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La decisión de Fitch Ratings representa una evaluación sobre la capacidad de Barranquilla para cumplir sus compromisos financieros y administrar adecuadamente sus recursos públicos.

“Barranquilla es galardonada por Fitch Ratings con el sello AAA, ¡un logro histórico para las finanzas de la ciudad! Esta máxima calificación significa confianza, buen manejo de los recursos y más oportunidades para seguir llevando nuestra ciudad a otro nivel”, escribió Alejandro Char en su publicación de X.

Adicionalmente, sacó pecho por su gestión a lo largo de su tercer mandato en La Arenosa: “Hoy Barranquilla demuestra que recauda bien sus impuestos, invierte responsablemente y cumple con sus obligaciones. Gracias a eso, podremos acceder a mejores condiciones de créditos para seguir llevando más inversión social, colegios, hospitales y obras a todos los barranquilleros”.

El escalafón de Fitch Ratings es muy respetado, debido a que es considerada una de las tres agencias calificadoras de riesgo más importantes del mundo junto con Moody’s y Standard & Poor’s. Estas compañías se encargan de evaluar la solidez financiera de países, empresas, bancos y entidades públicas.

En términos prácticos, las calificadoras analizan si una entidad tiene suficiente capacidad económica y administrativa para pagar sus deudas y responder por sus obligaciones financieras. Las evaluaciones tienen impacto directo sobre la confianza de inversionistas y sobre las condiciones de acceso a créditos o financiación internacional.

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La calificación AAA, obtenida ahora por Barranquilla, corresponde al nivel más alto dentro de la escala nacional de Fitch Ratings. Según explican informes de la agencia, esta categoría refleja una “capacidad excepcionalmente fuerte” para cumplir compromisos financieros y un riesgo muy por debajo de incumplimiento.

Además, el sello AAA es una señal de estabilidad económica y confianza institucional. Para ciudades y gobiernos locales, este tipo de reconocimiento puede facilitar acceso a créditos con mejores tasas de interés, atraer inversionistas y mejorar condiciones de financiamiento para proyectos de infraestructura.

Uno de los factores clave para el ascenso de la ciudad fue el fortalecimiento de sus ingresos propios, especialmente mediante recaudo de impuestos como predial e industria y comercio (ICA). Fitch también destacó una menor dependencia de transferencias del Gobierno Nacional.

Malecón de Rebolo, uno de los puntos que ha sido mejorado durante la administración Char. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

La calificadora señaló además que la dinámica económica local y las estrategias fiscales implementadas por el Distrito ayudaron a fortalecer la capacidad financiera de la ciudad.

Durante los últimos años, Barranquilla ha desarrollado proyectos relacionados con canalización de arroyos, recuperación de espacio público, construcción de parques, vías y escenarios deportivos. Parte de esas obras ha sido utilizada por la administración distrital como muestra de fortalecimiento económico y crecimiento urbano.