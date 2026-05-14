Barranquilla se llenará de adrenalina: Looping Park anuncia nueva montaña rusa y atracciones en el Malecón del Río

Con la temporada de vacaciones de mitad de año que están próximas a llegar, Barranquilla se alista para recibir el Looping Park, el reconocido parque de diversiones. De este parque se confirmó su próxima llegada a la ciudad con una propuesta renovada y una ubicación que promete convertirse en el plan obligado para chicos y grandes.

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La novedad no es solo la visita del parque, sino el lugar donde se instalará. En esta ocasión, Looping Park estará ubicado estratégicamente en el Malecón del Río, uno de los espacios más icónicos y concurridos de la capital del Atlántico.

La elección del punto no es casualidad, pues el parque quedará justo cerca de la “Luna del Río”, el nuevo destino turístico que ya viene ganándose la atención y el corazón de los barranquilleros y los visitantes que llegan a la ciudad.

Esta combinación de atracciones en una misma zona promete potenciar el turismo de la ciudad de la costa y darle aún más vida a ese corredor recreativo que bordea el río Magdalena.

La visibilidad del parque desde distintos puntos del malecón será uno de sus grandes diferenciadores esta temporada. Quienes paseen por la zona no podrán ignorar las luces, el movimiento y la diversión que caracterizan a Looping Park donde quiera que se instala.

Lo que más llama la atención de este parque son las atracciones, pues traerá consigo “El Flash”, una de sus máquinas estrella que ya tiene fanáticos en varias ciudades del país.

Luna del río en Gran Malecón de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Sin embargo, lo que más está generando expectativa es el anuncio de una nueva montaña rusa que llegará por primera vez a Barranquilla, prometiendo adrenalina y emociones a un nivel que la ciudad no ha vivido antes en este tipo de eventos.

Looping Park se convierte hoy en día en una alternativa de recreación y esparcimiento pensada para toda la familia, desde los más pequeños hasta los adultos que quieren revivir esa sensación de parque de diversiones que nunca pasa de moda.

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La llega de este parque apunta directamente a quienes buscan planes económicos, divertidos y accesibles durante el período de vacaciones sobre todo para que los niños lo aprovechen. La fecha exacta de apertura aún no ha sido anunciada oficialmente, pero la ciudad ya está en modo anticipación.