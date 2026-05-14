A dos horas de Cali, el destino que enamora a los turistas con un particular tobogán de colores que es viral en TikTok

El Valle del Cauca atrae a los turistas con diversidad de lugares que vale la pena conocer. Es un destino que combina naturaleza, cultura, gastronomía e historia en un solo territorio.

El municipio del Valle del Cauca que celebra el Carnaval del Duende, un lugar de bellos paisajes y gran riqueza natural

Este departamento destaca por la diversidad de sus paisajes, que van desde playas sobre el océano Pacífico hasta montañas, ríos y extensos cultivos de caña de azúcar, así como sitios perfectos para quienes buscan aventura, descanso y contacto con la naturaleza.

Además, sus rutas ecológicas y reservas naturales son ideales para el senderismo, el avistamiento de aves y el ecoturismo.

Y en su oferta se encuentra un destino que llama poderosamente la atención de los turistas y que está ubicado a solo dos horas de Cali. Se trata del corregimiento de Fenicia, en el municipio cafetero de Riofrío, que ha ganado relevancia por sus diferentes y particulares atractivos.

Allí se encuentra el Mirador del Valle, que recientemente ha adquirido relevancia en redes sociales porque cuenta con un tobogán de colores, considerado el más largo de Colombia con estas características, lo que le ha valido ser protagonista de videos en TikTok.

También tiene bicicletas aéreas que ofrecen lindas vistas y una variada oferta gastronómica para todos los gustos.

El tobogán de colores en el corregimiento de Fenicia es uno de los atractivos más populares del Valle del Cauca. Foto: Facebook Mirador del Valle- Fenicia/API.

El tobogán tiene un diseño con forma de serpiente y quienes deciden vivir la experiencia de lanzarse tienen la posibilidad de disfrutar de una linda vista de las montañas mientras descienden por la estructura en una dona inflable, un atractivo que se ha consolidado como uno de los más populares debido a sus 230 metros de longitud.

Este destino es ideal para grandes y chicos; además de diversión, es posible apreciar el hermoso paisaje vallecaucano, tomar fotos o simplemente sentarse a contemplar la naturaleza y sus encantos.

El idílico destino del Valle del Cauca que ha inspirado novelas, un paraíso que todos los turistas quieren visitar

Tierra de los duendes

Fenicia es conocido como la ‘tierra de los duendes’ por el misterio y la leyenda. En este lugar los visitantes se encuentran con estatuas de duendes que adornan diversos puntos.

Se dice que el duende de Fenicia tenía un papel protector del páramo que lleva su nombre, el Páramo del Duende.

Según las historias transmitidas por los habitantes de la región, este personaje cuidaba la naturaleza y, en algunas ocasiones, conducía a los viajeros por senderos misteriosos que los hacían extraviarse en el páramo, un territorio lleno de belleza y encanto.

Fenicia está en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca. Foto: Cortesía: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API

Actualmente, los recorridos turísticos en este entorno se desarrollan exclusivamente en la zona amortiguadora del parque, con el fin de preservar este valioso ecosistema.

En este corregimiento, además de las reconocidas estatuas, los visitantes pueden apreciar una iglesia de estilo tradicional cuya arquitectura resalta por el uso del bahareque y los acabados en madera, elementos característicos de la construcción popular de la región.

De acuerdo con el portal del Paisaje Cultural Cafetero, en el municipio de Riofrío se realizan celebraciones como el Carnaval del Duende, un evento cultural orientado a promover la valoración y conservación de los recursos naturales mediante actividades recreativas y artísticas desarrolladas en un ambiente festivo y familiar.