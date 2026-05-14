Bogotá presentó su oferta turística, gastronómica y cultural de cara al Mundial 2026: estos son los detalles

La Alcaldía de Bogotá presentó oficialmente esta semana su oferta turística, gastronómica, cultural y de entretenimiento con la que busca posicionarse como uno de los principales destinos turísticos durante el Mundial 2026.

“Con este lanzamiento, la ciudad fortalece su apuesta para atraer viajeros internacionales y nacionales que se movilizarán por el continente durante la Copa Mundial, invitándolos a convertir a Bogotá en una parada obligatoria en su recorrido. Aunque la capital no será sede oficial de partidos, sí busca convertirse en la gran casa de los hinchas, ofreciendo una experiencia completa alrededor del fútbol y el turismo”, señaló el Instituto Distrital de Turismo.

“Bogotá se prepara para vivir la fiesta del fútbol con la transmisión de los partidos de nuestra Selección Colombia en directo y sin costo, para que todos los ciudadanos y visitantes los puedan disfrutar en puntos clave como El Tunal o Fontanar. Además, a través de nuestro portal oficial visitbogota.co y la aplicación Visit Bogotá, ya pueden consultar la oferta de más de 300 establecimientos, entre bares y restaurantes, que tendrán actividades y promociones especiales para que los turistas disfruten de la fiebre mundialista durante su paso en nuestra ciudad”, afirmó Angela Garzón, directora de Turismo Bogotá.

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De acuerdo con José Orlando Fuentes, subsecretario de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, “la apuesta de Bogotá alrededor del Mundial 2026 proyecta un impacto económico significativo para la ciudad. Estimamos que el comercio podría aumentar cerca de $377 mil millones, impulsado por el consumo en sectores como restaurantes, bares, entretenimiento, hoteles y transporte”.

Además, durante los partidos de la Selección Colombia se espera un incremento de entre 30 % y 50 % en categorías como televisores, alimentos y bebidas, así como un mayor movimiento en movilidad y consumo asociado a la temporada futbolera. En conjunto, la actividad relacionada con el Mundial 2026 podría generar un impacto cercano a $1,6 billones sobre el PIB de Bogotá durante el segundo y tercer trimestre de 2026.

Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa. Foto: Getty Images

La campaña, inspirada en el mensaje “Siente el gol y vive la fiesta más grande del fútbol en esta casa”, integrará una agenda de actividades y experiencias que permitirá a los visitantes disfrutar de transmisiones en vivo, rutas gastronómicas, eventos temáticos, encuentros culturales, experiencias nocturnas y espacios diseñados especialmente para celebrar el Mundial desde Bogotá.

¿Dónde consultar la oferta mundialista?

La oferta que reúne establecimientos turísticos, bares, restaurantes, hoteles, centros comerciales, entre otros, es de libre consulta en www.visitbogota.co. Así mismo, se puede consultar toda la información en el micrositio https://bogota.gov.co/2026/mundial/.

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¿Cómo ubicar los lugares para disfrutar de la oferta mundialista en Bogotá?

La Alcaldía creó un mapa digital que le permite a la ciudadanía y turistas encontrar fácilmente la ubicación de bares, gastrobares y restaurantes para vivir y disfrutar del mundial en Bogotá.

El mapa es de consulta libre en el micrositio de la oferta mundialista de Bogotá https://bogota.gov.co/2026/mundial/. Al seleccionar cada ícono ubicado en el mapa, se puede encontrar la información básica de los comercios, las direcciones y sus redes sociales.