El rincón secreto de San Luis: cascada de 25 metros y ollas de agua gigantes

Hay destinos que no necesitan demasiada publicidad para destacar, y Villa Larca, un pequeño pueblo ubicado al pie de las Sierras de los Comechingones en San Luis, Argentina, es uno de esos lugares que parecen guardados a propósito para quienes saben buscar.

¿Le gusta el turismo de aventura? A una hora de Bogotá, disfrute de la cascada más alta de Colombia haciendo estos planes

Con menos de mil habitantes, este rincón serrano ha ido ganando atención entre los viajeros que buscan algo más que una sencilla visita.

La joya del lugar es el Chorro de San Ignacio, una cascada con una caída de agua de aproximadamente 25 metros que desciende en plena naturaleza que está rodeada de vegetación y mucho silencio.

El acceso se puede hacer desde el Complejo Turístico Municipal y exige un recorrido a pie, por lo que los zapatos con buen agarre son parte del equipamiento obligatorio.

@blogviajero.arg ¡Una cascada imponente a 2000m de altura! ⛰️💦 . 📍Ubicada en el límite de Córdoba con San Luis. 🚘Para llegar, se toma el mismo camino que lleva a Pueblo Escondido (como te muestro en mi video anterior 👈🏻). 👌🏻Nosotros hicimos la cascada y el pueblo en el mismo día, así que lo recomiendo!! 🥾Es un trekking dentro de todo cortito y sin tanta dificultad (pero la caminata hacia el pueblo exige un poco más, ⚠️ tener en cuenta en caso de ir con niños). ✅En el parador “La Loica” vas a poder estacionar el auto y te van a dar indicaciones del recorrido. 💰En mayo de este año nos cobraron $2000 por persona e incluía el acceso a Pueblo Escondido y al Salto del Tigre🐅💦. . Te aseguro que este destino entra en el TOP 5 🔝 de los lugares que tenés que conocer. ✍🏻Etiquetá a tu fiel compañer@ de escapadas. #recomendaciones #cascada #trekking #lugaresparavisitar #viaje #travelblogger #turismo #altascumbres #sierrasdecórdoba #cordoba #sanluis #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - blogviajero.arg

El chorro es solo el comienzo, pues el circuito incluye también la Laguna Milagrosa, a la que se le atribuyen las propiedades especiales, además de otras paradas naturales que hacen del recorrido una experiencia por etapas, con pausas, agua y sombra serrana.

El destino suma también un componente histórico con la Cueva del Indio, vinculada a la presencia comechingona en la zona, y formaciones rocosas como la Piedra del Sapo, la Piedra del Burro y el mirador Piedra de Luz, que ofrece vistas panorámicas del entorno serrano. Esta es una mezcla de naturaleza, agua y cultura que pocas escapadas de fin de semana pueden ofrecer.

Villa Larca se encuentra a unos 35 kilómetros de Villa de Merlo, lo que la convierte en una combinación perfecta para quienes quieren lo mejor de los dos mundos: la tranquilidad absoluta del pueblo chico y la gran oferta gastronómica y de servicios que ofrece Merlo a pocos kilómetros.

@unamanera.deandar 🤩 ¡Tiene más de 20 metros de alto! Y está muy cerca de Merlo, San Luis. 🚗 ¿Cómo llegar en auto? Desde Merlo (aprox. 35 km): ✅ Tomá la Ruta Provincial Nº 1 hacia el sur hasta Villa Larca. ✅A los 3 km después de Villa Larca seguís por un camino asfaltado en buen estado, señalizado hacia el Camping de San Ignacio Desde San Luis capital (180 km): ✅ Tomá la Ruta 20 hasta intersección con la Ruta 55 ✅ Luego seguí por RP 6 hacia Villa Larca ✅ Desde ahí tomá RP 1 hacia el sur hasta llegar al Camping de San Ignacio 🥾 Acceso a la cascada: ✅ Desde el estacionamiento/camping municipal, comienza una caminata de entre 400 m y 500 m (unos 20–30 minutos) por sendero bien marcado y siguiendo el arroyo ✅ El sendero es fácil y apto para familias. Por supuesto, andá con precaución porque hay zonas con piedras y barrancas pequeñas ✅ Al llegar, encontrarás el Chorro de San Ignacio y no te van a dar ganas de irte 👉🏻 Contanos en los comentarios: ¿Ya conocías este rincón serrano? #villalarca #sanluisargentina #sierrasdeloscomechingones #sierras #merlosanluis ♬ sonido original - 🇦🇷 | Lu & Mati

Para quienes quieran extender el viaje, alrededor hay opciones como la Quebrada de Villa Elena en Cortaderas, con senderos de distintos niveles y cascadas que van desde los 9 hasta los 50 metros, y el pueblo de Papagayos, conocido por sus palmeras caranday y sus artesanías en palma.

El plan en Villa Larca no es hacer mil cosas, sino volver a lo esencial: caminar, mirar, respirar y terminar el día con mate frente al verde.

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En tiempos donde cada destino parece querer ser el próximo gran boom turístico, este pueblo de San Luis apuesta tranquilamente por lo opuesto. Y eso, paradójicamente, es exactamente lo que lo hace tan atractivo.