Colombia destaca por su gran biodiversidad y por ofrecer numerosos destinos que vale la pena visitar si se quiere salir de la rutina diaria, desconectarse y aventurarse a vivir experiencias únicas.

El pueblo de Cundinamarca que enamora con su herencia ancestral y turismo comunitario, ideal para escapadas de fin de semana

Uno de ellos es La Chorrera, ubicada a solo 45 minutos de Bogotá, en el municipio de Choachí, y reconocida como la cascada más alta del país, con una altura cercana a los 600 metros.

Este es un espacio natural que les permite a los visitantes apreciar varias caídas de agua y disfrutar de diversas actividades de pleno contacto con la naturaleza. La riqueza de su fauna, flora y sus imponentes paisajes lo convierten en un destino especialmente atractivo para quienes disfrutan de los planes y actividades al aire libre.

El rappel es uno de los deportes extremos para practicar en La Chorrera. Foto: Cortesía La Chorrera/API.

Según el portal oficial de La Chorrera, los turistas en este destino pueden hacer ecoturismo, agroturismo y deportes de aventura, en medio de un ambiente agradable y tranquilo.

Rappel guiado

Según información del sitio web, uno de los deportes de aventura es el rappel guiado en la cascada El Chiflón, realizando 55 metros de descenso para liberar toda la adrenalina. Esta actividad se practica con el acompañamiento de expertos en el área y no es recomendada para personas con algún impedimento físico o mental.

Se requiere de un mínimo de 10 personas para realizar el evento entre semana y se debe hacer con reserva, mientras que los fines de semana y festivos se realiza la actividad todo el día sin reserva y dependiendo del caudal de la cascada y el pronóstico del clima.

El nombre de este pueblo de Cundinamarca significa ‘vasija de barro’, destino ideal para el turismo de aventura

Camping

Los viajeros pueden acampar a 500 metros de la cascada El Chiflón, rodeados de naturaleza con vista a la cascada La Chorrera.

Este espacio cuenta con servicio de baños, duchas, zona para asados, venta de leña, quiosco para fogatas con capacidad de 50 personas, agua potable, luz y cuenta con seguridad perimetral, servicio de tienda y cafetería. Tiene capacidad para 100 carpas, las cuales deben llevarse por el turista. Para disfrutar de este plan se deben cancelar $30.000.

El camping es una de las actividades para hacer en La Chorrera. Foto: Cortesía La Chorrera/API.

El horario de servicio entre semana para ingreso es máximo hasta las 5:30 p.m. y los fines de semana y festivos máximo hasta las 7:00 p.m.

Circuito extremo La Chorrera

Una actividad más para realizar es el circuito extremo, que comprende lo siguiente y tiene un costo de $40.000

Canopy 1 de 100 metros Canopy 2 de 100 metros Canopy 3 de 100 metros Puente Indiana Jones de 65 pasos Puente tibetano de 100 metros

De lunes a viernes atienden este servicio solo con reserva de tres días de antelación y mínimo de 10 participantes, y los fines de semana y festivos el servicio lo brindan solo con una persona.