El departamento de Santander es un destino que combina naturaleza, aventura, cultura e historia en un solo lugar. Este se caracteriza por ser un territorio de lindos paisajes que ofrecen lugares como el Cañón del Chicamocha, una maravilla geográfica imperdible en esta región del país.

Además, el departamento es famoso por la amplia oferta que tiene para desarrollar actividades de ecoturismo y porque posee parques naturales que vale la pena conocer como es el caso de El Gallineral.

Es una tierra de mucha tradición y alberga pueblos con un gran valor histórico y arquitectónico como Barichara, considerado uno de los más bellos de Colombia. Sin embargo, no es el único. A este se suman San Gil, El Socorro, Girón y Zapatoca, solo por mencionar algunos.

A Capitanejo se le conoce como 'la capital caprina de Colombia'. | Foto: Getty Images

Capital caprina de Colombia

Santander tiene 87 municipios y uno de los que no se escucha hablar con frecuencia, pero que vale la pena conocer es Capitanejo, conocido como ‘la capital caprina de Colombia’, un destino que espera con los brazos abiertos a los viajeros para vivir una experiencia única en medio de lindos espacios naturales y disfrutando de su rica gastronomía.

Este lugar les ofrece a los turistas una aventura a orillas del majestuoso río Chicamocha, donde es posible la práctica de deportes acuáticos como el canotaje y el rafting, indica información de Fontur.

Para los amantes de la naturaleza

Capitanejo es un destino indicado para los amantes de la naturaleza. Uno de los atractivos para visitar y que es ideal para los aventureros es la Cascada La Chorrera, un espacio rodeado de lindos paisajes en donde es posible apreciar una caída de agua de casi 100 metros de altura.

De acuerdo con información de la Gobernación de Santander en su cuenta de IG, está ubicada a 7,5 kilómetros y se forma de la quebrada San Pedro que desciende entre montañas y formaciones rocosas.

Esta cascada es un punto ideal para conectar con la naturaleza. Para llegar hasta allí se puede ir en vehículo hasta determinado punto y luego caminar por unos 45 minutos hasta este lugar que encanta a quien toma la decisión de visitarlo.

Otra posibilidad es visitar el Cañón del Indio, ubicado en la vereda Montecillo, un rincón que revela la belleza geológica de esta zona de Santander.

Se dice que aunque las temperaturas son altas, estas se apaciguan con la brisa del río Chicamocha, lo que hace que este municipio santandereano, ubicado en la provincia de García Rovira, tenga un clima agradable.