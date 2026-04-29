Costa Rica: el destino ‘pura vida’ que les abre las puertas a los turistas colombianos

SEMANA conversó con Heilyn James, coordinadora del mercado de México y Suramérica del Instituto Costarricense de Turismo, sobre el posicionamiento de Costa Rica como uno de los destinos que busca convertirse en uno de los más visitados del mundo.

El destino que rompió récord de turistas colombianos en 2025: ¿qué es lo que los atrae?

SEMANA: Hoy en día, y en realidad desde hace mucho tiempo, Costa Rica ha sido uno de los destinos más anhelados por los colombianos, aunque ahora hay más conocimiento. Cuéntame, ¿cuáles son esos principales atractivos que llaman la atención de Costa Rica y de qué manera están promoviendo esos destinos?

Heilyn James (H. J.): Tradicionalmente, Costa Rica se ha dado a conocer por su naturaleza y sus opciones de aventura. Sin embargo, en los últimos años hemos venido impulsando otros nichos, especialmente aquellos relacionados con el bienestar.

Playa Hermosa Foto: Cortesía ICT

De hecho, en 2026 Costa Rica fue seleccionada dentro del ranking mundial de los países más felices, ubicándose en el cuarto lugar, lo cual representa un gran salto frente a posiciones anteriores. Esto refleja que los viajeros, incluyendo los colombianos, están valorando cada vez más destinos que les permitan reconectarse, encontrar equilibrio, tranquilidad y bienestar.

Nuestro enfoque va más allá del turismo tradicional. Promovemos una experiencia integral en la que la naturaleza, el clima, la cultura y la gastronomía contribuyen a ese bienestar. Hoy entendemos que viajar no es solo desplazarse, sino también trabajar en el bienestar interno, en la calma y en la reconexión personal.

SEMANA: Costa Rica es entonces un destino “feliz”. ¿Existe un perfil específico del turista que visita el país o es un destino que atrae a todo tipo de viajeros?

Reserva biológica Isla Cano Foto: Cortesía ICT

H. J.: Sí, tenemos perfiles bastante claros. En el caso del mercado colombiano, predominan dos tipos de viajeros: quienes viajan en familia y quienes viajan en pareja. Ambos buscan principalmente reconectar con lo humano, con la naturaleza y con experiencias significativas.

Costa Rica se consolida como un imán para turistas de Estados Unidos, ¿qué tiene de especial este destino?

Según nuestros estudios, el 65 % de los colombianos viaja en familia y el 57 % lo hace en pareja. Las motivaciones principales son descansar de manera real, desconectarse del estrés diario, reconectarse con la naturaleza y compartir tiempo de calidad.

Además, el viaje en Costa Rica no se percibe solo como ocio, sino como una herramienta de bienestar. Los viajeros valoran cómo se sienten después del viaje, no solo lo que hicieron durante él.

SEMANA: Hoy en día es más fácil planear viajes gracias a la tecnología y las agencias. ¿Cómo acompañan ustedes al viajero en la planificación para que su experiencia sea óptima?

H. J.: Hemos identificado que el viajero colombiano está destinando entre el 11 y el 20% de sus ingresos a viajar, y lo hace de manera más consciente. Esto implica una planificación más anticipada y detallada.

Playa Avellanas Foto: Cortesía ICT

Desde Costa Rica trabajamos fuertemente con agencias de viajes, capacitándolas para que puedan guiar al viajero desde el inicio del proceso. Aunque el turista no siempre lo perciba, hay un acompañamiento constante detrás.

También estamos fortaleciendo la promoción del destino a través de campañas en ciudades como Bogotá y Medellín, redes sociales e influenciadores. Esto permite que el viajero llegue más informado a su agencia de viajes.

Además, trabajamos en la experiencia dentro del país: que el servicio, la hospitalidad, los tours, la gastronomía y los hoteles reflejen nuestra esencia de “pura vida”. Buscamos coherencia entre lo que promocionamos y lo que el turista vive.

Este es considerado un escenario mágico para conectar con la naturaleza. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

SEMANA: Si tuvieras que recomendar un top de lugares o experiencias imperdibles en Costa Rica, ¿cuáles serían?

H. J.: Costa Rica es un país pequeño pero muy diverso, lo que permite vivir muchas experiencias en un solo viaje de siete a diez días.

Una ruta ideal podría incluir:

San José: visitas culturales, museos, tours gastronómicos, fincas cafetaleras y mariposarios.

visitas culturales, museos, gastronómicos, fincas cafetaleras y mariposarios. Volcanes cercanos: como el Irazú o el Poás.

como el Irazú o el Poás. La Fortuna y el Volcán Arenal: actividades de aventura como canopy, puentes colgantes y aguas termales.

actividades de aventura como canopy, puentes colgantes y aguas termales. Turrialba: ideal para rafting y actividades más intensas.

ideal para rafting y actividades más intensas. Playas del Pacífico o Caribe: perfectas para descansar y “descompresionar”.

La gran ventaja es la cercanía entre destinos, lo que permite combinar naturaleza, aventura, cultura y descanso en un solo viaje.

SEMANA: ¿Qué hay sobre la conectividad aérea y las alianzas con aerolíneas?

H. J.: Trabajamos constantemente con aerolíneas para mejorar la conectividad. Desde Colombia, actualmente hay vuelos directos con Avianca desde Bogotá y con Wingo desde Medellín. También existe la opción de volar con Copa Airlines vía Panamá.

Parque Nacional de Cahutia Foto: Cortesía ICT

El tiempo de vuelo es de aproximadamente dos horas y media, lo que facilita incluso viajes cortos o escapadas de fin de semana.

SEMANA: El turismo empresarial también ha crecido mucho. ¿Cómo se posiciona Costa Rica en este segmento?

H. J.: Costa Rica ha tenido un crecimiento importante en turismo de negocios. Más del 40 % de los visitantes viajan solos, muchos por motivos laborales.

Contamos con un Centro de Convenciones moderno, ubicado a unos 30-35 minutos del aeropuerto principal. Además, hay una excelente oferta hotelera y de servicios tanto en la capital como en zonas de playa.

Trabajamos con una estrategia clara junto al sector privado para atraer eventos, congresos y convenciones. La conectividad, infraestructura y calidad del servicio hacen que Costa Rica sea muy competitiva en este segmento.

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SEMANA: Finalmente, ¿por qué los colombianos deberían elegir Costa Rica como su próximo destino?

H. J.: Porque Costa Rica ofrece exactamente lo que el viajero colombiano está buscando hoy: bienestar, conexión con la naturaleza, tranquilidad y experiencias auténticas.

Tenemos un estilo de vida basado en la “pura vida”, una cultura cercana, hospitalaria y alegre. Es un destino donde pueden reconectarse consigo mismos y disfrutar de una experiencia transformadora.

Los recibiremos con los brazos abiertos.

SEMANA: ¿Los colombianos necesitan visa para viajar a Costa Rica?

H. J.:Depende del caso. Si el viajero ya tiene visa vigente de Estados Unidos, Canadá o Schengen, puede ingresar sin necesidad de visa costarricense.

Si no cuenta con estas visas, debe tramitar una visa en el consulado de Costa Rica en Bogotá. Es un proceso sencillo: se agenda una cita, se presenta la documentación requerida y, en muchos casos, la aprobación puede darse el mismo día.

Además, los turoperadores y agencias pueden gestionar este proceso en grupo, lo que facilita mucho el trámite.

Es importante planificar con anticipación, idealmente uno o dos meses antes del viaje, ya que la demanda ha aumentado. En el último año recibimos cerca de 35.000 turistas colombianos, con un crecimiento cercano al 12 %.