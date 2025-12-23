Turismo

El destino que rompió récord de turistas colombianos en 2025: ¿qué es lo que los atrae?

Su preferencia responde al deseo por explorar destinos que brinden conexión con la naturaleza, bienestar y experiencias diferentes.

23 de diciembre de 2025, 12:03 p. m.
Puentes colgantes del Arenal cerca del Volcán Arenal, Costa Rica
Puentes colgantes del Arenal cerca del Volcán Arenal, Costa Rica

Actualmente, Colombia se consolida como uno de los mercados de mayor crecimiento para Costa Rica en 2025. De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), basados en la Dirección General de Migración y Extranjería, entre enero y octubre de 2025 ingresaron 28.308 turistas colombianos.

Esta cifra representa un aumento del 10% respecto al mismo periodo de 2024, siendo mayo y julio los meses con mayor crecimiento. Esta tendencia confirma el dinamismo del mercado y el interés cada vez mayor de los viajeros colombianos por descubrir destinos que los conecten con la naturaleza, promuevan el bienestar y ofrezcan experiencias auténticas y memorables.

De esta manera, Costa Rica continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos por los colombianos para la temporada de fin de año, un logro que alcanza gracias a su diversidad natural, su oferta de aventura en entornos seguros, su cultura y su compromiso con el turismo sostenible.

Esta combinación de aspectos, sumada a la conectividad aérea y cercanía, es clave para que el mercado colombiano se sienta aún más interesado por vivir la experiencia ‘Pura Vida’.

Por otro lado, las cifras migratorias también revelan cuáles zonas del país registran mayor movimiento turístico. En este contexto, se identificó que entre enero y octubre de 2025, Costa Rica reportó más de 2 millones de llegadas por vía aérea, de las cuales alrededor de 1.400.000 ingresaron por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de San José, principal puerta de acceso hacia destinos como Monteverde, La Fortuna y el Valle Central.

Turismo en Costa Rica
Mujer caminando por el sendero Arenal 1968, Costa Rica.

Las razones por las que los colombianos eligen Costa Rica

Según un estudio del ICT, realizado en noviembre de 2025, estas son las experiencias que impulsan a los colombianos a viajar a Costa Rica, clasificadas según la edad:

  • 18 a 24 años: buscan inmersión cultural, contacto con comunidades locales y aventura que puedan compartir en redes sociales.
  • 25 a 35 años: priorizan viajes en pareja, combinando exploración, naturaleza y actividades que fortalezcan el romanticismo.
  • 35 a 44 años: optan por viajes familiares que garanticen seguridad, comodidad y entretenimiento en entornos naturales.
  • 45 a 54 años: prefieren experiencias de ecoturismo que se puedan disfrutar sin mayor esfuerzo físico.
  • 55 a 64 años: eligen el disfrute tranquilo de la naturaleza y las playas, valorando la movilidad sencilla y el descanso.

Estas motivaciones son un reflejo de los planes preferidos por los viajeros, como hacer tours gastronómicos, visitar las playas, contemplar los paisajes naturales que ofrece este destino o disfrutar experiencias de lujo, encontrando opciones para distintos estilos de viaje.

Anato presenta su top de destinos nacionales e internacionales imperdibles para visitar en esta Navidad y Año Nuevo

Teniendo en cuenta estos datos, Heilyn James, líder de los mercados de México y Sudamérica del ICT, destacó que: “Costa Rica consolida una de las ofertas de turismo sostenible más sólidas de la región, uniendo naturaleza, cultura y calidad en experiencias auténticas que se adaptan a cada estilo de viajero".

“En el caso de Colombia, se posiciona como el segundo mercado más relevante de Sudamérica, con un peso cercano al 25% del total regional, cifra destacada que reafirma nuestro atractivo para los colombianos y la capacidad de ofrecer experiencias memorables”, agregó.

Noticias Destacadas