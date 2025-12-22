Anato presenta su top de destinos nacionales e internacionales imperdibles para visitar en esta Navidad y Año Nuevo

A propósito de las vacaciones de fin de año, en el marco de la Navidad, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) comparte su top de destinos nacionales e internacionales imperdibles para visitar en esta temporada de fiestas y momentos en familia.

Estos destinos fueron elegidos como referentes turísticos en diciembre gracias a sus alumbrados, festividades tradicionales y actividades que capturan la magia de esta época del año, que se consolida como una de las más importantes para el sector turístico.

A nivel nacional, Medellín, Bogotá y Boyacá se han convertido en destinos ideales para disfrutar en Navidad y Año Nuevo.

Entre las razones por las que sobresalen en el mapa turístico del país, se destaca el alumbrado de la Ciudad de la Eterna Primavera, que ofrece recorridos diseñados especialmente para familias y turistas.

En Bogotá, según menciona Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, los espectáculos navideños gratuitos son los que están captando la atención de los turistas, mientras que en Boyacá uno de los aspectos que atrae son las celebraciones tradicionales, que ubican al departamento en el radar de los viajeros.

"Más allá de las nubes’, narra una historia cargada de sensibilidad, fantasía y reflexión sobre Bogotá. Foto: X @Bogota / Alcaldía de Bogotá

Teniendo en cuenta estos datos, la entidad resalta que, al año, Colombia recibe cerca de cinco millones de visitantes extranjeros no residentes. De ellos, Bogotá concentra más de 1,8 millones de viajeros internacionales y supera los 12,2 millones de turistas nacionales; Antioquia recibe alrededor de 1,1 millones de visitantes del exterior, y Boyacá acoge cerca de 10 mil.

Estas cifras posicionan a estos destinos dentro del top 10 de los más visitados por turistas extranjeros en el país. “Estos tres territorios de nuestro país no solo se han consolidado como referentes del turismo mundial, sino que son los favoritos para la época decembrina”, agrega.

Boyacá en diciembre, el destino ideal para apreciar un innovador alumbrado navideño. Foto: Instagram @gobboyaca

¿Y los destinos internacionales?

En el ámbito internacional, Anato indica que algunos destinos invernales en Europa y el Ártico comienzan a ganar mayor visibilidad entre los viajeros.

Entre los mejores países para disfrutar la Navidad se encuentra Estados Unidos, seguido de Canadá, Francia y Alemania, que concentran la mayor participación de los viajes de los colombianos.

“Cada año, más de 5 millones de connacionales salen al exterior, siendo Estados Unidos el principal receptor con más de 1,5 millones de viajeros, lo que significa el 30% del total", precisa la entidad.

Vista de la esquina de las calles St-Paul y St-Pierre en el casco antiguo de la ciudad de Québec, Canadá. Foto: Getty Images

De igual manera, enfatiza que Finlandia, Noruega, Austria, República Checa e Islandia reciben en conjunto cerca de 3.300 visitantes colombianos al año.

“Laponia en Finlandia, Andorra entre España y Francia y Tromso en Noruega, son destinos que, en definitiva, los viajeros no se pueden perder si lo que buscan son experiencias asociadas a la nieve, la Navidad y fenómenos naturales como la aurora boreal”, destaca la presidenta de la Asociación, subrayando la importancia de estas fechas para impulsar el turismo interno y fomentar los viajes internacionales organizados.