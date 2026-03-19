Estiman que cerca de seis millones de viajeros se movilizarán durante la Semana Santa; estos son los principales destinos

La Semana Santa es una de las temporadas turísticas clave en Colombia. Durante estos días se registra un aumento significativo en la movilización de viajeros, motivados tanto por el recogimiento espiritual, como por el interés de conocer nuevos destinos.

En el marco de esta temporada, la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), estima que se movilicen cerca de seis millones de personas: cuatro millones por vía terrestre y cerca de 1.9 millones de pasajeros por vía aérea.

“Basados en el comportamiento observado en la Semana Santa del año anterior, desde Anato estimamos que para 2026 se mantendría una tendencia positiva en la movilidad de viajeros, con flujos migratorios cercanos a los 700.000 movimientos entre entradas y salidas, lo que representaría un crecimiento cercano al 14 %, frente a Semana Santa 2025. Entretanto, se espera que más de 4 millones de viajeros se movilicen por vía terrestre y cerca de 1.9 millones de pasajeros por vía aérea, donde el 64 % sea por tráfico nacional y el 36% por internacional, esto representaría un crecimiento aproximado entre 3 % y 4 % frente a 2025”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

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Principales destinos

De acuerdo con esta organización, dentro de la oferta turística para esta temporada se destacan dos tipos de experiencias. Por un lado, los destinos asociados al turismo religioso y patrimonial, reconocidos por sus procesiones, arquitectura colonial y relevancia histórica. Entre ellos se encuentran Buga (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Mompox (Bolívar), el Santuario de Las Lajas (Nariño) y Chiquinquirá (Boyacá).

Por otro lado, se posicionan destinos enfocados en la naturaleza y la aventura, donde los viajeros encuentran paisajes únicos y experiencias de desconexión, como el Desierto de la Tatacoa (Huila), el Cabo de la Vela (La Guajira), las Ventanas de Tisquizoque (Santander), el Nevado del Cocuy (Boyacá) y los Cerros de Mavecure (Guainía).

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“La combinación de estas experiencias evidencia la evolución del turismo en Colombia, en donde la tradición religiosa se complementa con nuevas motivaciones de viaje, ampliando la oferta turística, fortaleciendo el posicionamiento del país como un destino competitivo a nivel internacional”, subrayó Anato.

Santa Cruz de Mompox, Bolívar. Foto: .

Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo importante incremento

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos durante los 12 meses del año.

“Vale la pena resaltar que en 2023 se registraron 895.655 tiquetes, lo que evidencia la continuidad de una tendencia al alza en el interés de los viajeros internacionales por visitar Colombia y en la consolidación del país como destino turístico en la región”, indicó la asociación.

“Algunas ciudades del país presentaron variaciones significativas en la recepción de estos tiquetes. San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un incremento de 25,6 % y cerca de 39 mil tiquetes vendidos. Medellín también mostró un comportamiento destacado, con un aumento de 12,4 % y aproximadamente 225 mil tiquetes. Por su parte, Cartagena registró un crecimiento de 6,2%, manteniéndose como uno de los destinos más demandados por los viajeros internacionales”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.