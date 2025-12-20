¿Dónde queda el laberinto navideño más grande del mundo y cuánto cuesta visitarlo? Una atracción que se ha hecho viral en redes

Viajar durante la temporada navideña implica volver a descubrir destinos que tal vez ya se conocen, pero que en estas fechas se transforman y adquieren un brillo especial. Las ciudades, pueblos y diferentes sitio emblemáticos se visten de luces, decoraciones y propuestas llamativas que convierten cada visita en una experiencia distinta, marcada por la magia y el espíritu festivo.

Entre estos atractivos se destaca el laberinto navideño más grande del mundo, uno de los lugares más comentados de la temporada que se ha vuelto viral en las redes sociales, ubicado en Santa Anita Park, en la ciudad de Arcadia, dentro del condado de Los Ángeles.

Este imponente e innovador lugar ofrece un recorrido iluminado de tres hectáreas, invitando a los visitantes a sumergirse en una experiencia envolvente a través de senderos llenos de colores, figuras gigantes y espacios representativos de la temporada decembrina, como lo es la pista de patinaje sobre hielo que lo compone.

Además, en cada jornada, hay espectáculos en vivo y siempre están habitadas zonas especialmente diseñadas para tomar fotografías, lo que lo convierte en un plan ideal para disfrutar en familia y crear recuerdos inolvidables.

¿Cuánto cuesta visitar este atractivo turístico?

La atracción, conocida como Enchant L.A., ofrece tarifas que dependen del día elegido para la visita. No obstante, de acuerdo con su sitio web oficial, el precio promedio por persona oscila entre 30 y 53 dólares.

@los.angeles.estate ✨​The World’s Largest Christmas Light Maze has officially taken over Los Angeles✨ Enchant Christmas has transformed Arcadia into a glowing winter wonderland, and it is the ultimate holiday photo op. ​What to expect: ❄️ Navigate the massive "Santa’s Magic Timepiece" light maze. ⛸️ Glide through a sparkling forest on the Ice Skating Trail. ☕ Sip cozy holiday cocktails & shop the artisan Village. 🎅 Visit Santa’s Landing and the Ice Slide. ​Whether it's a magical date night or family fun, this is the holiday main event of 2025! ​🗓️ Open now through Dec 28, 2025 📍 Santa Anita Park, Arcadia ​#EnchantChristmas #EnchantLA #EnchantLosAngeles #LosAngelesEvents #HolidayLights ♬ Christmas Nostalgia - NC MUSIC

Quienes desean disfrutar esta experiencia sin gastar de más, los días más convenientes para visitarlo suelen ser entre semana, especialmente de lunes a miércoles. Por el contrario, las tarifas más altas se concentran los viernes, sábados y en fechas consideradas de alta demanda, las cuales están identificadas con un ícono de llama en la página web oficial del evento.

Los organizadores aconsejan adquirir las entradas con anticipación, ya que los boletos pueden agotarse o incrementar su precio, sobre todo cuando se compran directamente en taquilla.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que los horarios de acceso cambian según el día, aunque por lo general el acceso inicia entre las 16:30 y las 17:30 horas, con cierres cercanos a las 21:30, especialmente durante los fines de semana.

La a magnitud del montaje de este lugar, que incluye múltiples atracciones para todas las edades, es uno de los principales aspectos por los que se ha convertido en un sitio destacado en el sur de California y uno de los planes más buscados durante la Navidad en Estados Unidos.