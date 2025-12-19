Turismo

Turistas españolas conmovidas por la amabilidad de los colombianos durante su viaje: “Te devuelven la fe en el ser humano”

Madre e hija se mostraron bastante agradecidas por el trato que les brindó una funcionaria en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Redacción Turismo
19 de diciembre de 2025, 4:08 p. m.
Turistas extranjeras aplaudieron la ayuda que les brindó una funcionaria en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
Turistas extranjeras aplaudieron la ayuda que les brindó una funcionaria en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Foto: Instagram @olga_m.o.r.a

A través de su cuenta de Instagram, una turista española identificada como Olga Mora destacó la calidez y amabilidad de los colombianos luego de vivir una experiencia que la conmovió profundamente. El hecho se presentó en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, durante su viaje por el país.

Según explica en la publicación, su madre, que se encontraba sola y visiblemente nerviosa mientras solicitaba ayuda en la terminal aérea, fue atendida por una funcionaria que le ofreció apoyo de forma cercana y amigable.

Turista extranjera se mostró emocionada ante la magia de popular pueblo de Boyacá en diciembre: “Es un lugar tan increíble”

Ese gesto, para ambas, fue clave para que la mujer pudiera sentirse tranquila y en confianza, llevándose una percepción muy positiva de la hospitalidad que distingue a los colombianos ante los ojos de muchos turistas extranjeros.

“Es que es muy fuerte porque viene mi madre sola y estaba un poco asustada”, se escucha decir a Olga en el video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Esa señora Margoth, la amamos de verdad... Mi madre le ha preguntado: ‘Oye cómo voy a no sé qué’. Le ha dado el número de teléfono y le dijo: ‘Te vamos a despedir con un abrazo para que vuelvas’. Dice que la acompaña cuando venga, que la llame que ella la acompaña a donde sea, a la puerta de embarque, a todo”, agrega visiblemente conmovida.

Además, en la descripción de su post en Instagram afirma que “la apertura y la calidez de Colombia hacen algo que no se puede explicar: te devuelven la fe en el ser humano. Hay personas que te recuerdan que no estás sol@. Y eso también me ayudó a sanar”.

Ante la reacción de las mujeres y su experiencia durante su viaje en Colombia, varios usuarios de esta red social empezaron a comentar la publicación, entre ellos la mujer que se habría convertido en la protagonista del video: la señora Margoth Moreno, quien le compartió unas palabras de agradecimiento por sus halagos.

“Hermosa Olguita: agradezco tus bellas palabras y grandioso elogio. Bienvenidas a CASA COLOMBIA cuantas veces quieran. Las esperaremos con amor y por supuesto con nuestros brazos abiertos para recibirlas cálidamente y puedan disfrutar la gran riqueza de nuestras bellezas naturales y culturales en este inigualable, hermoso y exótico país”, escribió.

Turista italiana, amante del vallenato, asegura que vivir Navidad en Colombia “es otro nivel”; ya visitó Antioquia y Cartagena

Por último, les recordó que “el único riesgo de venir a Colombia, es que de aquí NO se quieran ir… ¡Así que sigan corriendo ese riesgo!”, añadió la mujer.

Como parte de las reacciones que generó la publicación, otros usuarios aseguraron haber experimentado la misma calidez humana de los colombianos durante sus viajes, mientras que varios ciudadanos del país reafirmaron que la amabilidad es parte de su esencia.

