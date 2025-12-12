Suscribirse

Turismo

Turista italiana, amante del vallenato, asegura que vivir Navidad en Colombia “es otro nivel”; ya visitó Antioquia y Cartagena

La viajera se ha mostrado encantada del ambiente festivo y compartió un video exclusivo dedicado a los alumbrados navideños del país.

Redacción Turismo
12 de diciembre de 2025, 1:28 p. m.
Turista italiana viajando por Colombia en Navidad
La viajera se ha mostrado fascinada por el alumbrado navideño que ilumina diferentes destinos del país. | Foto: Instagram @sarilaitaliana

Desde hace un año, vivir la Navidad en Colombia era un sueño pendiente para la creadora de contenido conocida en redes como Sari la italiana. Por eso, emocionada por cumplirlo este 2025, ha recorrido distintos destinos del país para disfrutar de sus alumbrados navideños y compartir su experiencia con sus seguidores.

Su primera parada, según mostró a través de su cuenta de Instagram, fue Cartagena de Indias, un destino que la atrae, entre otras cosas, por su clima cálido y ambiente festivo acompañado de música vallenata, uno de sus géneros preferidos.

Contexto: El municipio antioqueño donde el agua es protagonista de su alumbrado navideño 100% artesanal

“Uno aterriza y ya se sana todo, cualquier cosa que uno tiene vienen aquí y se sana de una”, expresó emocionada al llegar al país.

Poco después, compartió cómo fue su primera vez celebrando el Día de las Velitas en Cartagena: escuchando vallenato en cada esquina, observando a familias completas reunirse para encender las velas y, por supuesto, disfrutando de los tradicionales buñuelos.

Recorriendo Antioquia en Navidad

Luego de celebrar el 7 de diciembre en Cartagena, Sari la italiana se animó a visitar Antioquia, atraída por las buenas referencias que tiene Medellín como destino turístico. “Todos quieren conocer, hablan de los alumbrados de la ciudad y ahora estoy en Envigado, uno de mis municipios favoritos del mundo”.

“No puedo creer lo que estoy viendo, esto es algo que tú no puedes ver en todas las partes del mundo, aquí los alumbrados son diferentes en cada calle.... Es espectacular, estoy como en shock porque es maravilloso, acá cambian todos los años. No tengo palabras”,, agregó emocionada.

Al hacer el recorrido por Envigado en la noche, la creadora de contenido afirmó que vivir la Navidad en Colombia “es otro nivel”, por la diversidad de luces que adornan las calles y cada detalle pensado para despertar el espíritu navideño tanto de locales como de visitantes.

“Yo creo que nunca antes había vivido Navidad hasta que llegué aquí a Colombia. Miren, yo viví en muchos lugares, y les puedo asegurar que esto (el alumbrado navideño) si tú lo quieres ver en otros países tienes que pagar extra”, comentó en otra de sus publicaciones.

Contexto: ¿Cuánto cuesta y cómo planificar la visita a Monserrate en Navidad? Un recorrido que ofrece un viaje por el mundo este 2025

Aparte de visitar Envigado, el primer municipio de Antioquia en encender sus alumbrados navideños este 2025, Sari la italiana también se animó a recorrer Sabaneta, donde las luces de la Navidad se encendieron bajo el lema “La magia de nuestra tradición, enciende cada corazón”.

Allí, los alumbrados navideños estarán disponibles hasta el 12 de enero de 2026. Podrán visitarse de domingo a miércoles, entre las 6:00 p. m. y las 12:00 de la noche, y de jueves a sábado, de 6:00 p. m. a 1:00 a. m.

