El municipio antioqueño donde el agua es protagonista de su alumbrado navideño 100% artesanal

En Antioquia la magia de la Navidad ya llegó, iluminando cada uno de sus municipios con diferentes figuras que no solo llenan de color calles y lugares emblemáticos, sino que también evocan la identidad y las tradiciones de cada territorio.

Muchas de estas piezas han sido elaboradas por artesanos locales, sorprendiendo a los visitantes con su talento y creatividad. Esto sucede en el municipio de La Ceja, ubicado a 48,3 kilómetros de Medellín, que encendió su alumbrado navideño el pasado viernes, 28 de noviembre de 2025, con proyecto completamente artesanal y construido en su totalidad en la localidad.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, este año el alumbrado “fue elaborado mediante un proceso completamente artesanal y técnico que integró a la Secretaría de Infraestructura, Ildetec, artesanos cejeños y un equipo de 14 maestros provenientes de Pasto, expertos en técnicas del Carnaval de Negros y Blancos”.

Además, fueron varios los escultores, empapeladores, enfibradores, pintores, soldadores y personal logístico, los que trabajaron durante meses en la creación de figuras monumentales que hoy le dan aún más vida y embellecen este encantador municipio.

Alumbrados navideños de La Ceja, Antioquia | Foto: Instagram @lacejadeltambo

El recorrido iluminado abarca la carrera 19, desde el Teatro Juan de Dios Aranzazu hasta Los Ponchos, así como el Parque Principal, la Plaza de Mercado y la Calle de las Flores.

Las figuras fueron creadas con un profundo enfoque humano y cultural. Entre ellas se destacan:

Manos que Cuidan , inspirada en Juanita Bernal, una niña cejeña con síndrome de Down que simboliza la ternura y la inclusión.

, inspirada en Juanita Bernal, una niña cejeña con síndrome de Down que simboliza la ternura y la inclusión. Mujeres Floricultoras , un homenaje a las mujeres que trabajan en los cultivos de flores.

, un homenaje a las mujeres que trabajan en los cultivos de flores. Campesina Aguacatera y Campesino Caficultor, tributos a quienes cultivan los frutos insignia del municipio.

tributos a quienes cultivan los frutos insignia del municipio. Familia en Bicicleta , inspirada en las familias trabajadoras y apasionadas por el deporte.

, inspirada en las familias trabajadoras y apasionadas por el deporte. Tejedoras de la Vida, un reconocimiento a las artesanas y mujeres mayores portadoras de saberes ancestrales.

La Familia Cejeña , que representa la identidad campesina del territorio.

, que representa la identidad campesina del territorio. La Musa de las Artes , dedicada a los artistas locales.

, dedicada a los artistas locales. Cuna de Campeones, una figura que resalta el talento deportivo originario de La Ceja.

A todo esto se suman diferentes espectáculos donde el agua es protagonista, algunos con mensajes alusivos a la Navidad, figuras representativas de la temporada o simplemente caídas llenas de color.