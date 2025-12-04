Turismo
El municipio antioqueño donde el agua es protagonista de su alumbrado navideño 100% artesanal
Este pueblo de Antioquia que enamora en Navidad, está situado a menos de dos horas de Medellín.
En Antioquia la magia de la Navidad ya llegó, iluminando cada uno de sus municipios con diferentes figuras que no solo llenan de color calles y lugares emblemáticos, sino que también evocan la identidad y las tradiciones de cada territorio.
Muchas de estas piezas han sido elaboradas por artesanos locales, sorprendiendo a los visitantes con su talento y creatividad. Esto sucede en el municipio de La Ceja, ubicado a 48,3 kilómetros de Medellín, que encendió su alumbrado navideño el pasado viernes, 28 de noviembre de 2025, con proyecto completamente artesanal y construido en su totalidad en la localidad.
De acuerdo con la Alcaldía Municipal, este año el alumbrado “fue elaborado mediante un proceso completamente artesanal y técnico que integró a la Secretaría de Infraestructura, Ildetec, artesanos cejeños y un equipo de 14 maestros provenientes de Pasto, expertos en técnicas del Carnaval de Negros y Blancos”.
Además, fueron varios los escultores, empapeladores, enfibradores, pintores, soldadores y personal logístico, los que trabajaron durante meses en la creación de figuras monumentales que hoy le dan aún más vida y embellecen este encantador municipio.
El recorrido iluminado abarca la carrera 19, desde el Teatro Juan de Dios Aranzazu hasta Los Ponchos, así como el Parque Principal, la Plaza de Mercado y la Calle de las Flores.
Las figuras fueron creadas con un profundo enfoque humano y cultural. Entre ellas se destacan:
- Manos que Cuidan, inspirada en Juanita Bernal, una niña cejeña con síndrome de Down que simboliza la ternura y la inclusión.
- Mujeres Floricultoras, un homenaje a las mujeres que trabajan en los cultivos de flores.
- Campesina Aguacatera y Campesino Caficultor, tributos a quienes cultivan los frutos insignia del municipio.
- Familia en Bicicleta, inspirada en las familias trabajadoras y apasionadas por el deporte.
- Tejedoras de la Vida, un reconocimiento a las artesanas y mujeres mayores portadoras de saberes ancestrales.
- La Familia Cejeña, que representa la identidad campesina del territorio.
- La Musa de las Artes, dedicada a los artistas locales.
- Cuna de Campeones, una figura que resalta el talento deportivo originario de La Ceja.
A todo esto se suman diferentes espectáculos donde el agua es protagonista, algunos con mensajes alusivos a la Navidad, figuras representativas de la temporada o simplemente caídas llenas de color.
También se encuentran diferentes fuentes que complementan de forma perfecta el alumbrado, creando un ambiente acogedor y perfecto para tomarse fotos, compartir en familia y disfrutar la magia de esta época del año en espacios que reflejan identidad, tradición, cultura y orgullo antioqueño.