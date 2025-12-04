Suscribirse

Turismo

El municipio antioqueño donde el agua es protagonista de su alumbrado navideño 100% artesanal

Este pueblo de Antioquia que enamora en Navidad, está situado a menos de dos horas de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
4 de diciembre de 2025, 5:53 p. m.
La Ceja, Antioquia
Navidad en La Ceja, Antioquia | Foto: Instagram @lacejadeltambo

En Antioquia la magia de la Navidad ya llegó, iluminando cada uno de sus municipios con diferentes figuras que no solo llenan de color calles y lugares emblemáticos, sino que también evocan la identidad y las tradiciones de cada territorio.

Muchas de estas piezas han sido elaboradas por artesanos locales, sorprendiendo a los visitantes con su talento y creatividad. Esto sucede en el municipio de La Ceja, ubicado a 48,3 kilómetros de Medellín, que encendió su alumbrado navideño el pasado viernes, 28 de noviembre de 2025, con proyecto completamente artesanal y construido en su totalidad en la localidad.

Contexto: El encantador municipio de Boyacá que en el pasado se llamó Pueblo Viejo, un destino con historia y gran riqueza natural

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, este año el alumbrado “fue elaborado mediante un proceso completamente artesanal y técnico que integró a la Secretaría de Infraestructura, Ildetec, artesanos cejeños y un equipo de 14 maestros provenientes de Pasto, expertos en técnicas del Carnaval de Negros y Blancos”.

Además, fueron varios los escultores, empapeladores, enfibradores, pintores, soldadores y personal logístico, los que trabajaron durante meses en la creación de figuras monumentales que hoy le dan aún más vida y embellecen este encantador municipio.

La Ceja, Antioquia
Alumbrados navideños de La Ceja, Antioquia | Foto: Instagram @lacejadeltambo

El recorrido iluminado abarca la carrera 19, desde el Teatro Juan de Dios Aranzazu hasta Los Ponchos, así como el Parque Principal, la Plaza de Mercado y la Calle de las Flores.

Las figuras fueron creadas con un profundo enfoque humano y cultural. Entre ellas se destacan:

  • Manos que Cuidan, inspirada en Juanita Bernal, una niña cejeña con síndrome de Down que simboliza la ternura y la inclusión.
  • Mujeres Floricultoras, un homenaje a las mujeres que trabajan en los cultivos de flores.
  • Campesina Aguacatera y Campesino Caficultor, tributos a quienes cultivan los frutos insignia del municipio.
  • Familia en Bicicleta, inspirada en las familias trabajadoras y apasionadas por el deporte.
  • Tejedoras de la Vida, un reconocimiento a las artesanas y mujeres mayores portadoras de saberes ancestrales.
  • La Familia Cejeña, que representa la identidad campesina del territorio.
  • La Musa de las Artes, dedicada a los artistas locales.
  • Cuna de Campeones, una figura que resalta el talento deportivo originario de La Ceja.
Contexto: El pueblo caldense, enclavado entre las montañas del Eje Cafetero, que cautiva con sus tradiciones e identidad única

A todo esto se suman diferentes espectáculos donde el agua es protagonista, algunos con mensajes alusivos a la Navidad, figuras representativas de la temporada o simplemente caídas llenas de color.

También se encuentran diferentes fuentes que complementan de forma perfecta el alumbrado, creando un ambiente acogedor y perfecto para tomarse fotos, compartir en familia y disfrutar la magia de esta época del año en espacios que reflejan identidad, tradición, cultura y orgullo antioqueño.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joya de Selección Colombia va al AC Milan: Fabrizio Romano reportó trato a punto de cerrarse

2. Motocicleta en la que se cometió el asesinato de Jean Claude Bossard tenía 15 reportes y multas por más de cinco millones de pesos

3. Desmantelan red internacional que estafó a miles de migrantes: tres eran ‘gringos’ y operaban desde Medellín

4. Cinco funcionarios de la Aerocivil irán a juicio por caso de joven que operó torre del aeropuerto El Dorado

5. Gustavo Petro reveló quién está detrás de la pérdida masiva de seguidores en X: el mensaje impactó las redes sociales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en AntioquiapueblosViajeros

Noticias Destacadas

La Ceja, Antioquia

El municipio antioqueño donde el agua es protagonista de su alumbrado navideño 100% artesanal

Redacción Turismo
Parque Explora en Medellín

Cinco planes imperdibles para hacer con niños en Medellín en estas vacaciones; desde parques hasta museos hacen parte de la oferta

Redacción Turismo
Aranzazu, Caldas

El pueblo caldense, enclavado entre las montañas del Eje Cafetero, que cautiva con sus tradiciones e identidad única

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.