Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo importante incremento; estos son los detalles

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos durante los 12 meses del año.

“Vale la pena resaltar que en 2023 se registraron 895.655 tiquetes, lo que evidencia la continuidad de una tendencia al alza en el interés de los viajeros internacionales por visitar Colombia y en la consolidación del país como destino turístico en la región”, indicó la asociación.

Entre los países que más registraron compras de pasajes hacia Colombia se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total. Le siguen México, con 11,3%; España, con 7,4%; Brasil, con 6,3% y Ecuador, con 5,7%, “evidenciando la importancia de estos mercados para el turismo receptivo y para el fortalecimiento del flujo de visitantes internacionales hacia el país”.

“Algunas ciudades del país presentaron variaciones significativas en la recepción de estos tiquetes. San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un incremento de 25,6% y cerca de 39 mil tiquetes vendidos. Medellín también mostró un comportamiento destacado, con un aumento de 12,4% y aproximadamente 225 mil tiquetes. Por su parte, Cartagena registró un crecimiento de 6,2%, manteniéndose como uno de los destinos más demandados por los viajeros internacionales”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

En contraste con estas cifras, Bogotá presentó una leve disminución de 0,7%, con cerca de 401.000 tiquetes vendidos. A pesar de esta variación, la capital continúa siendo el principal punto de entrada aérea al país y un eje clave en la conectividad internacional de Colombia.

Visitantes extranjeros

Durante el año 2025, Colombia registró un total de 4.677.267 visitantes extranjeros, lo que representa un aumento de 3,8 % frente a 2024. Adicionalmente, se reportaron 320.591 visitantes en cruceros, con un incremento de 4,3 %, y 1.498.600 colombianos residentes en el exterior, una disminución de 33,7%.

En total, a lo largo del año pasado, se reportaron 6.496.458 visitantes no residentes, frente a 7.071.430 en 2024, lo que equivale a una caída del 8,1%.

“Esta disminución en la sumatoria total de visitantes se explica principalmente por la reducción en la llegada de colombianos que habitan en el exterior, pues los viajeros extranjeros no residentes que llegaron al país durante 2025 reportaron un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior”, subrayó Anato en un comunicado de prensa.