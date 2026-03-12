Turismo

Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo importante incremento; estos son los detalles

Entre los países que más registraron compras de pasajes se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
12 de marzo de 2026, 12:41 p. m.
Entre los países que más registraron compras de pasajes se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total.
Entre los países que más registraron compras de pasajes se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total. Foto: Getty Images

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos durante los 12 meses del año.

“Vale la pena resaltar que en 2023 se registraron 895.655 tiquetes, lo que evidencia la continuidad de una tendencia al alza en el interés de los viajeros internacionales por visitar Colombia y en la consolidación del país como destino turístico en la región”, indicó la asociación.

Entre los países que más registraron compras de pasajes hacia Colombia se destaca Estados Unidos, que concentró el 37,8% del total. Le siguen México, con 11,3%; España, con 7,4%; Brasil, con 6,3% y Ecuador, con 5,7%, “evidenciando la importancia de estos mercados para el turismo receptivo y para el fortalecimiento del flujo de visitantes internacionales hacia el país”.

Turismo en Colombia: estas fueron las cifras totales de visitantes extranjeros durante 2025

“Algunas ciudades del país presentaron variaciones significativas en la recepción de estos tiquetes. San Andrés fue el destino con mayor crecimiento, con un incremento de 25,6% y cerca de 39 mil tiquetes vendidos. Medellín también mostró un comportamiento destacado, con un aumento de 12,4% y aproximadamente 225 mil tiquetes. Por su parte, Cartagena registró un crecimiento de 6,2%, manteniéndose como uno de los destinos más demandados por los viajeros internacionales”, afirmó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Turismo

El pueblo de Boyacá donde se le rinde homenaje a una santa oriunda de Sicilia, Italia, conocida como la patrona de los ojos

Turismo

Cinco planes para hacer en Popayán en Semana Santa, destino de arquitectura colonial y riqueza histórica

Turismo

El pueblo cafetero del Valle del Cauca con 450 años de historia, un mágico destino para una escapada de fin de semana

Turismo

A más de una hora de Bogotá: los encantos del pueblo de Cundinamarca que fue reconocido internacionalmente y es ideal para descansar

Turismo

Villa de Leyva se prepara para la edición 29 del Festival de Astronomía: fechas, país invitado y más detalles de este evento

Turismo

A solo dos kilómetros de Pereira: el municipio de Risaralda que se consolida como un destino de naturaleza y aventura único

Turismo

El pueblo del norte antioqueño que goza de múltiples miradores entre montañas, invitando a la contemplación y el descanso

Arcadia

Recomendaciones para disfrutar del sendero de Monserrate: días y horarios para tener en cuenta

Turismo

Reportan importante incremento de salida de colombianos al exterior en el inicio de 2026; estos son los destinos preferidos

Turismo

Destacan que el turismo se consolida como segundo generador de divisas en Colombia; supera al café y al carbón

En contraste con estas cifras, Bogotá presentó una leve disminución de 0,7%, con cerca de 401.000 tiquetes vendidos. A pesar de esta variación, la capital continúa siendo el principal punto de entrada aérea al país y un eje clave en la conectividad internacional de Colombia.

Con la entrada de la época de vacaciones de fin de año, inicia una alta demanda de compra de tiquetes aéreos
La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia mantuvo una tendencia positiva durante 2025. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), se registraron 1.077.935 tiquetes vendidos durante los 12 meses del año. Foto: Getty Images / Images By Tang Ming Tung
Este es el país de América Latina al que llegan menos turistas; tiene una maravilla natural

Visitantes extranjeros

Durante el año 2025, Colombia registró un total de 4.677.267 visitantes extranjeros, lo que representa un aumento de 3,8 % frente a 2024. Adicionalmente, se reportaron 320.591 visitantes en cruceros, con un incremento de 4,3 %, y 1.498.600 colombianos residentes en el exterior, una disminución de 33,7%.

En total, a lo largo del año pasado, se reportaron 6.496.458 visitantes no residentes, frente a 7.071.430 en 2024, lo que equivale a una caída del 8,1%.

“Esta disminución en la sumatoria total de visitantes se explica principalmente por la reducción en la llegada de colombianos que habitan en el exterior, pues los viajeros extranjeros no residentes que llegaron al país durante 2025 reportaron un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior”, subrayó Anato en un comunicado de prensa.