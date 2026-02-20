Turismo en Colombia: estas fueron las cifras totales de visitantes extranjeros durante 2025

Durante 2025, Colombia registró un total de 4.677.267 visitantes extranjeros, con un aumento de 3,8 % frente a 2024. Adicionalmente, se reportaron 320.591 visitantes en cruceros, con un incremento de 4,3 %, y 1.498.600 colombianos residentes en el exterior, una disminución de 33,7%.

En total, a lo largo del año pasado, se reportaron 6.496.458 visitantes no residentes, frente a 7.071.430 en 2024, lo que equivale a una caída del 8,1%, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

“Esta disminución en la sumatoria total de visitantes se explica principalmente por la reducción en la llegada de colombianos que habitan en el exterior, pues los viajeros extranjeros no residentes que llegaron al país durante 2025 reportaron un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior”, subrayó Anato.

“Con el fin de entender mejor estos resultados, es importante aclarar cómo está conformado este gran grupo de visitantes no residentes, el cual se divide en tres tipos: extranjeros no residentes, colombianos que residen en el exterior y pasajeros en cruceros. Es importante resaltar que, pese a la disminución del total agregado, la llegada de visitantes extranjeros sí creció y continúa siendo el principal componente del turismo receptivo del país, al representar cerca del 72% del total de visitantes no residentes”, afirmó. Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Y agregó: “En una visión de mediano plazo, el turismo internacional en Colombia muestra una recuperación clara y sostenida. Entre 2021 y 2025, la llegada de visitantes extranjeros pasó de 1.395.265 a 4.677.267, mientras que el total de visitantes no residentes aumentó de 2.145.811 a 6.496.458 en el mismo periodo, lo que evidencia una consolidación del mercado internacional hacia el país”.

La venta de tiquetes aéreos hacia Colombia tuvo un crecimiento del 5,4% durante el cuarto trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 328.406.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), Estados Unidos se consolidó como el principal mercado emisor, con una participación del 35,5% del total, seguido por México (8,7%) y Brasil (7,9%). “En conjunto, estos tres mercados representaron el 52% de la venta total de tiquetes internacionales hacia el país en este periodo”, agregó la organización.

“Bogotá con 112.000 tiquetes vendidos, Medellín con 65.344 y Cartagena con 62.236, concentraron cerca del 80% de los tiquetes vendidos hacia Colombia, entre octubre y diciembre de 2025”, subrayó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Adicionalmente, entre los destinos con mayor crecimiento se destaca Cúcuta con un alza del 39,3% respecto al mismo periodo del año anterior. San Andrés presentó un crecimiento del 17,5%, “impulsado principalmente por los mercados de Brasil y Chile, que participaron con el 37,4% y 22%, respectivamente. Así mismo, Medellín registró un aumento del 9,3%, consolidándose como el segundo destino principal de los pasajeros en el país, después de Bogotá”.