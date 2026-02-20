¿Qué recuerdos prefieren los viajeros? Estudio revela cuáles serán los souvenirs en tendencia este año en Colombia

De acuerdo con las Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com, en 2026 viajar ya no será únicamente llenar la galería del celular o comprar souvenirs que adornen la nevera de la casa, sino también la despensa. El estudio realizado por la plataforma revela que las cocinas se están convirtiendo en el nuevo álbum de recuerdos de los viajeros.

En este contexto, indica que el 78% de los viajeros colombianos asegura que compararía utensilios de cocina o productos de despensa de diseñador durante sus vacaciones, desde frascos de especias pintados a mano hasta conservas artesanales.

Además, el 70% afirma que incluso estaría dispuesto a viajar a un destino reconocido especialmente por su oferta gastronómica, lo que confirma que el paladar también influye a la hora de elegir el itinerario, ya que, más allá de probar nuevos sabores, significa conocer las tradiciones y cultura de un destino de una forma diferente.

Bajo esta tendencia, Colombia se consolida como un escenario ideal para quienes buscan sabores con historia: mercados que cuentan relatos, talleres donde el souvenir se crea con las manos y destinos donde comer, aprender y llevarse algo más que fotos es parte esencial del viaje.

Destinos de Colombia perfectos para conseguir souvenirs gourmet

Entre esos lugares colombianos que cautivan a los amantes del buen comer con su mezcla de ingredientes, la misma fuente destaca a Cartagena de Indias, un destino que, aparte de descubrirse recorriendo sus murallas y calles empedradas, también se hace a través de sus aromas.

En el Centro Histórico y Getsemaní, los viajeros encuentran diferentes tiendas locales y mercados donde abundan mezclas de especias caribeñas, sales saborizadas, cafés del norte del país y dulces tradicionales como cocadas y alegrías, presentados en versiones artesanales ideales para llevar a casa.

Turismo gastronómico. Foto: Getty Images

Otro destino recomendado para visitar en el marco de esta tendencia es Medellín, una ciudad que cautiva con su combinación de innovación, creatividad y tradición, detalles que se reflejan en sus souvenirs gourmet. Estos detalles se pueden encontrar, según la plataforma, en barrios como El Poblado y Laureles, así como en mercados urbanos.

Entre las opciones se encuentran cafés de origen con tuestes especiales, chocolates artesanales, mermeladas de autor y utensilios de cocina diseñados por creadores locales.

También se incluye al municipio de Villa de Leyva, en Boyacá, un destino que atrae a los turistas con sus mercados campesinos y ferias artesanales, donde se pueden degustar y llevar quesos madurados, vinos artesanales, mieles, hierbas secas y cerámicas utilitarias, elaboradas con técnicas tradicionales, entre otros detalles de cocina especiales.

Por último, sobresale en la lista la ciudad de Cali, pues en sus plazas de mercado y tiendas especializadas es posible encontrar dulces a base de caña de azúcar, bebidas artesanales, salsas picantes del Pacífico y productos derivados del cacao, brindando al turista una experiencia inmersiva entre sus sabores más auténticos.